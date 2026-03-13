onedio
İran'dan Ateşlenen Bir Füze Daha Havada İmha Edildi: Görüntülere Soruşturma Açıldı

İran'dan Ateşlenen Bir Füze Daha Havada İmha Edildi: Görüntülere Soruşturma Açıldı

13.03.2026 - 10:01

İran’a ait bir füzenin havada imha edildiği iddiaları sosyal medyayı hareketlendirirken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları bölgede herhangi bir patlama yaşanmadığını teyit ederken, görüntülerin füze imhası değil, atmosferik bir olay olduğu belirlendi. Öte yandan kamu düzenini bozmayı, toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere yönelik adli süreçlerin başladığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki görüntülere soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki görüntülere soruşturma başlattı.

İran’dan ateşlenen bir füzenin yine havada imha edilmesinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan kamu düzenini bozmayı, toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere yönelik adli süreçlerin başladığı belirtildi.

Daha önce Hatay ve Gaziantep’e füze parçaları düşmüştü!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından başlayan savaşta 14. güne girilirken; zaman zaman Türkiye hava sahasına yönelen füzeler olmuştu. Daha önce iki füze hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmiş, parçaları Gaziantep ve Hatay'a düşmüştü.

Yorum Yazın