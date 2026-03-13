İran'dan Ateşlenen Bir Füze Daha Havada İmha Edildi: Görüntülere Soruşturma Açıldı
İran’a ait bir füzenin havada imha edildiği iddiaları sosyal medyayı hareketlendirirken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları bölgede herhangi bir patlama yaşanmadığını teyit ederken, görüntülerin füze imhası değil, atmosferik bir olay olduğu belirlendi. Öte yandan kamu düzenini bozmayı, toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere yönelik adli süreçlerin başladığı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki görüntülere soruşturma başlattı.
