Sosyal Medyada Başlayan İspanya Türkiye Dostluğu Tribünlerde de Karşılık Buldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin ve ABD İran Savaşı konusunda yaptığı açıklamalar Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından olumlu karşılık bulmuştu. X kullanıcılarının Pedro Sanchez övgüleriyle başlayan süreç bir İspanya Türkiye dostluk hattı kurulmasına neden oldu.

Bu dostluğun en somut örneklerinden biri Samsun'da oynanan Samsunspor Rayo Vallecano Konferans Ligi maçında da Samsun sokaklarında yankılandı. Taraftarlar 'Pedro Sanchez - Atatürk' tezahüratlarıyla sosyal medyada viral oldu.