onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Sosyal Medyada Başlayan İspanya Türkiye Dostluğu Tribünlerde de Karşılık Buldu

Sosyal Medyada Başlayan İspanya Türkiye Dostluğu Tribünlerde de Karşılık Buldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.03.2026 - 10:48

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin ve ABD İran Savaşı konusunda yaptığı açıklamalar Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından olumlu karşılık bulmuştu. X kullanıcılarının Pedro Sanchez övgüleriyle başlayan süreç bir İspanya Türkiye dostluk hattı kurulmasına neden oldu.

Bu dostluğun en somut örneklerinden biri Samsun'da oynanan Samsunspor Rayo Vallecano Konferans Ligi maçında da Samsun sokaklarında yankılandı. Taraftarlar 'Pedro Sanchez - Atatürk' tezahüratlarıyla sosyal medyada viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Pedro Sanchez Atatürk" tezahüratları böyle kaydedildi.

Karşılaşma temsilcimiz için iyi geçmedi.

Karşılaşma temsilcimiz için iyi geçmedi.

Karşılıklı gollerin olduğu ilk yarıda misafir ekip devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda ise iki takım da tehlike yaratmaktan uzaktı. Rayo, 78.dakikada üçüncü golünü buldu ve 3-1'lik skorla rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın