Araç Sahipleri Dikkat! 1 Nisan’a Kadar Süre Verildi, Değiştirmeyene 21 Bin Lira Ceza Verilecek

Ali Can YAYCILI
13.03.2026 - 10:49

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlara sonradan takılan multimedya sistemlerinin yasaklandığını ve sürücülere 21 bin lira para cezası uygulanacağını söyledi. Bakan Çiftçi, sürücülere bu sistemleri sökmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanındığını açıkladı.

Araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleri yasaklandı.

Yeni Trafik Kanunu ile birlikte bu sistemlerini araçlarında bulunduran sürücülere 21 bin lira para cezası uygulanacak.

Düzenleme, sonradan taktırılan ve sürücünün dikkatini dağıtan büyük ekranlı multimedya sistemlerini kapsıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları:

