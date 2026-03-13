onedio
ŞOK'a Valiz Seti Geliyor! 14 Mart 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Valiz Seti Geliyor! 14 Mart 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.03.2026 - 11:13

ŞOK 14 - 17 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 17 Mart 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisiklet 3.590 TL

  • Kidzy 20 Jant Çocuk Bisiklet 3.790 TL 

  • Gokidy Orta Boy Dinazor Pisti 599 TL 

  • Çek Bırak Nostalji Metal Araba 179 TL 

  • Kedi / Köek Pati Seti 129 TL 

  • Pufu Pelüş Yılan 249 TL 

  • Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 59,95 TL  

  • Elektro Gitar 129 TL

  • Kurmalı Balık Tutma Oyunu 100 TL 

  • Sürtmeli Spor Mega Arabalar 100 TL

  • 4x4 Jumbo Araba 349 TL 

  • Römorklu Traktör 119 TL 

  • Hot Wheels Monster Trucks Çekici Arabalar 449 TL 

  • Hot Wheels İkili Arabalar 219 TL 

  • Yarış Arabası 149 TL 

  • Büyük Spor Araba 169 TL 

  • Barbie Astronot 399 TL 

  • Metal Arabalı Tır Seti 3'lü 149 TL

Baskılı Midi Hurç 59,95 TL

  • Baskılı Maxi Hurç 69,95 TL 

  • Baskılı Mega Hurç 89,95 TL 

  • Baskılı Pencereli Hurç 89,95 TL 

  • Baskılı Baza Altı Büyük Boy Hurç 79,95 TL 

  • Baskılı Baza Altı Orta Boy Hurç 69,95 TL 

  • Mega Boy Kapaklı Kutu 149 TL 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 50 TL

  • Kadife Makyaj Organizer Çanta 139 TL 

  • Çok Amaçlı Kapaksız Kutu 89,95 TL 

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 100 TL

  • 2'li Seyahat Seti 149 TL 

  • 3'lü Bavul İçi Organizer 199 TL

  • Ayakkabı Kutusu 175 TL 

  • Decobella Ayakkabı Rampası 25 TL 

  • Abs Büyük Boy Valiz 869 TL 

  • Abs Orta Boy Valiz 749 TL 

  • Abs Kabin Boy Valiz 679 TL 

  • Tam Otomatik Şemsiye 199 TL

Altus Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 3.999 TL

  • Samsung Premium 12000 BTU Klima 39.999 TL

  • Altus Ayaklı Vantilatör 2.799 TL

  • Dijitsu 12000 BTU Mobil Klima 19.999 TL

  • Dijitsu Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL

  • Dijitsu İyonizerli Hava Soğutucu 9.999 TL

Hira Kapaklı Ankastre Fırın Dolabı 1.999 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
