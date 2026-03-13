onedio
İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Kimdir? Neden Öldü?

Elif Sude Yenidoğan
13.03.2026 - 10:12

TV8’de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan’ın İstanbul’daki evinde ölü bulunduğu öğrenilmişti. Ayşegül Eraslan neden vefat etti? Kaç yaşındaydı? Detaylar için habere geçelim…

Ayşegül Eraslan Kimdir?

Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Ayşegül Eraslan, asıl olarak TV8’de yayınlanan moda yarışması İşte Benim Stilim ile tanınmış ve takipçi kitlesini genişletmişti. Aynı zamanda moda tasarımcısıydı.

Ayşegül Eraslan Kaç Yaşında? Kariyeri Ne Üzerine?

Hayatını İstanbul’da sürdüren genç fenomen henüz 27 yaşındaydı. Moda tasarımcısı ve içerik üretici olan Eraslan, İstanbul Fashion Week başta olmak üzere önemli moda etkinliklerinde baş tasarımcı olarak görev almış, birçok defilenin açılış tasarımlarını hazırlayan isimler arasında yer almıştı. Daha sonra kendi markasını kurarak tasarımlarını kendi etiketi altında üretmeye ve moda alanında çalışmalarını sürdürmeye başlamıştı.

Ayşegül Eraslan Neden Vefat Etti?

Eraslan, hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce Instagram hesabında kanlı bir not fotoğrafı paylaştı, notta 'Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.' sözleri yer aldı. 

Paylaşım üzerine genç kadının evine giden güvenlik ve sağlık ekipleri vefat ettiğini tespit etti. Henüz neden olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

