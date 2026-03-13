İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Kimdir? Neden Öldü?

Eraslan, hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce Instagram hesabında kanlı bir not fotoğrafı paylaştı, notta 'Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.' sözleri yer aldı.

Paylaşım üzerine genç kadının evine giden güvenlik ve sağlık ekipleri vefat ettiğini tespit etti. Henüz neden olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.