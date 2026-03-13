onedio
Sen Ne Kadar Evcimensin?

13.03.2026 - 10:31

Bazı insanlar için ev, sadece yemek yenilen ve yatmaya girilen bir yerden ötedir. Kimileri için ev, adeta sığınak görevi görür ve genel ruh halini yakından etkiler. Kimileri ise evin kapısından dışarı çıkar çıkmaz, adeta kendini daha enerjik ve mutlu hisseder. Peki sen bu kıyaslamada hangi tarafa daha yakın durduğunu biliyor musun?

Cevap çok basit: Testi çöz ve ne kadar evcimen olduğunu keşfet!

1. Sabah uyandığında kalktığında yaptığın ilk şey bunlardan hangisi olur?

2. Uyanır uyanmaz evden çıkmaya hazır bir modun olur mu?

3. Dşarı çıkma planı yaptıktan sonra yağmur yağdığını fark ettin. Ne yaparsın?

4. Peki son dakika iptal edilen planlara tepkin ne olur?

5. Ev denilince aklına gelen en favori şey bunlardan hangisi?

6. Bir cuma günü eve yorgun şekilde döndüğünde geceden beklentin ne olur?

7. Senin için mükemmel pazar günü bunlardan hangisine daha yakın?

8. Dışarıda keyifli vakit geçirirken hiç içinden evde olmayı geçirir misin?

9. Aniden telefonuna "Hadi dışarı çıkalım" mesajı geldiğinde ilk ne yaparsın?

Safkan Evcimen

Tebrikler ya da geçmiş olsun! Çünkü sen safkan bir evcimensin. Senin için ev, sadece uyuduğun bir alan değil, aksine gerçek bir yaşam biçimi. Evin tasarımından kullanım şekline kadar her şey tam olarak seni yansıtıyor. Sen adeta evde var oluyor ve sadece evdeyken kendini rahat hissediyorsun. Üstelik evde tek başına kalmak seni asla sıkmıyor çünkü her zaman yapılacak yeni bir şey buluyor, evde keyifli vakit geçirme yöntemlerini çok iyi biliyorsun. Evinle gerçek bir bağ kurman faydalı olsa da arada bir dışarı çıkmanın ve temiz hava almanın da gerekli olduğunu unutma! 😇

Dengeli Evcimen

Sen ev ve sosyalleşme konusunda tam bir denge insanısın. Bu nedenle ikisi arasındaki mükemmel dengeyi kurmuşsun. Evini seviyor, dekorasyonuna önem veriyor ve evde sıkılmadan vakit geçirme yöntemlerini biliyorsun. Öte yandan, dışarı çıkmanın ve sosyalleşmenin de ne kadar gerekli olduğunu fark etmişsin. Ama dışarı çıkmadan önce her zaman nereye gideceğini ve ne yapacağını önceden bilmek, sana kendini daha kontrollü hissettiriyor. Böylece hem dışarıdaki yaşamı kaçırmıyor hem de gideceğin etkinlikleri kendin seçiyorsun. Harika gerçekten! ✨

Sosyal Kelebek

Sen, kendini evinle değil, dışarıda geçirdiğin vakitle tanımlıyorsun çünkü tam anlamıyla sosyal bir kelebeksin. Hatta evini sadece uyumak ve üstünü değiştirmek için kullanıyorsun. Dışarıda yapılan planlara ve arkadaş davetlerine her zaman açıksın. Yine de belirli bir sistemin ve düzenin var. Yani bir yere gitmeden önce nasıl giyineceğine ya da orada ne yapacağına şöyle bir göz atıyor, ardından kendine en uygun seçeneği tercih ediyorsun. Bu da sana sosyalleşirken kontrol sahibi olma avantajı sağlıyor. Yine de arada bir evin yolunu bulup bir güzel dinlenmen, senin için iyi olabilir. 🦋

Durdurulamaz Gezgin

Sen evde kaldığında nefes alamayan ve pili bitmiş gibi hisseden insanlardansın. Bu nedenle sürekli dışarıda olmalı, mümkünse eve yatmadan yatmaya girmemelisin. Dolayısıyla evin görünümü, dekorasyonu gibi şeyler seni hiç alakadar etmiyor. Sen daha çok dışarıdaki hayatı yakalama derdindesin. Haliyle yapılan her planı hiç sorgulamadan kabul ediyor, çağrıldığın her yere gidiyorsun. Planlar ne kadar zorlu ve sıra dışıysa hoşuna da o kadar fazla gidiyor. Senin için bir pazar gününü daha önce keşfedilmemiş bir yolculuğa çıkarak ya da kentin diğer yakasını keşfederek geçirmekten heyecanlı bir şey olmayabilir. 😉

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
