Sen Ne Kadar Evcimensin?
Bazı insanlar için ev, sadece yemek yenilen ve yatmaya girilen bir yerden ötedir. Kimileri için ev, adeta sığınak görevi görür ve genel ruh halini yakından etkiler. Kimileri ise evin kapısından dışarı çıkar çıkmaz, adeta kendini daha enerjik ve mutlu hisseder. Peki sen bu kıyaslamada hangi tarafa daha yakın durduğunu biliyor musun?
Cevap çok basit: Testi çöz ve ne kadar evcimen olduğunu keşfet!
1. Sabah uyandığında kalktığında yaptığın ilk şey bunlardan hangisi olur?
2. Uyanır uyanmaz evden çıkmaya hazır bir modun olur mu?
3. Dşarı çıkma planı yaptıktan sonra yağmur yağdığını fark ettin. Ne yaparsın?
4. Peki son dakika iptal edilen planlara tepkin ne olur?
5. Ev denilince aklına gelen en favori şey bunlardan hangisi?
6. Bir cuma günü eve yorgun şekilde döndüğünde geceden beklentin ne olur?
7. Senin için mükemmel pazar günü bunlardan hangisine daha yakın?
8. Dışarıda keyifli vakit geçirirken hiç içinden evde olmayı geçirir misin?
9. Aniden telefonuna "Hadi dışarı çıkalım" mesajı geldiğinde ilk ne yaparsın?
Safkan Evcimen
Dengeli Evcimen
Sosyal Kelebek
Durdurulamaz Gezgin
