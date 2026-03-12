Tozlu Bir Odada Uyumanın 10 Sakıncası

Toz sadece size olduğu kadar cihazlarınıza da zarar verir. Bilgisayar ve televizyon havalandırma kanalları tozla dolar. Bu da aşırı ısınmaya neden olacaktır kuşkusuz. Oda havası kalitesini de olumsuz etkiler. Sürekli çalışan cihazlar tozu yeniden havaya kaldırır. Yani döngü kendi kendini besler. Hem siz hem eşyalarınız aynı toz bulutunun içinde kalabilirsiniz.