Şamil Tayyar'ın İddiası: "Mehmet Akif Ersoy’dan Daha Bilinen Bir İsim Var"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.12.2025 - 23:20

Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın gözaltına alınması ve sonrasında yapılan telefon incelemesiyle uyuşturucu operasyonu genişletilmiş, televizyon spikerleri de gözaltına alınmıştı. Son olarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy da aynı soruşturmada tutuklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’deki programında önemli bir iddiada bulundu. Tayyar, operasyonda gizli tanık olan bir kişinin ismini verdiği kişinin Mehmet Akif Ersoy’dan daha tanınan ve bilinen biri olduğunu söyledi. Tayyar, ismini açıklamadığı kişiyle ilgili soruşturma olup olmadığını ise bilmediğini belirtti.

Televizyon spikerleri ve gazetecilere yönelik uyuşturucu operasyonundan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Televizyon spikerlerinin ardından Mehmet Akif Ersoy da aynı operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, Mehmet Akif Ersoy için, “Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Mehmet Akif Ersoy’un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat elde ettiği” iddiasında bulunmuştu.

Gazeteci Şamil Tayyar ise TGRT Haber’deki programında soruşturmada adı geçen ve Mehmet Akif Ersoy’dan daha önemli bir isim olduğunu söyledi. Gizli tanığın ifadesinde ismini verdiği kişiyi soruşturmanın selameti için açıklayamayacağını belirten Tayyar, olayın takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

Şamil Tayyar’ın TGRT Haber’deki açıklamaları

