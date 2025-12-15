Şamil Tayyar'ın İddiası: "Mehmet Akif Ersoy’dan Daha Bilinen Bir İsim Var"

Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın gözaltına alınması ve sonrasında yapılan telefon incelemesiyle uyuşturucu operasyonu genişletilmiş, televizyon spikerleri de gözaltına alınmıştı. Son olarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy da aynı soruşturmada tutuklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’deki programında önemli bir iddiada bulundu. Tayyar, operasyonda gizli tanık olan bir kişinin ismini verdiği kişinin Mehmet Akif Ersoy’dan daha tanınan ve bilinen biri olduğunu söyledi. Tayyar, ismini açıklamadığı kişiyle ilgili soruşturma olup olmadığını ise bilmediğini belirtti.