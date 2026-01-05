Sevgili Oğlak, bugün Mars, Yengeç burcunda dans ediyor ve bu da kariyer hayatında bire bir ilişkilerin önemini arttırıyor. Belki de önemli bir görüşme ya da anlaşma kapıda bekliyor. Ancak bu noktada karşı tarafın duygusal beklentilerini iyi okumaya odaklanabilirsin. İşte bu da en büyük avantajın olacak. Yaşadığın farkındalık, detaylarda gerçekleri keşfetmeni sağlayacak.

İş yerinde, aşırı net ve kararlı bir duruş yerine anlayışlı olmanın sana ne kadar kazanç sağladığını görmek üzeresin. Tam da bu noktada empati kurduğunda, işlerin daha kolay ilerlediğini fark edebilirsin. Bu yaklaşımın, uzun vade de başarı getirebilir sana!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise 'biz' duygusu daha da güçleniyor. Birlikte alınan kararlar, ilişkinin temelini daha da sağlamlaştırabilir. Belki de birlikte bir tatil planlamak, yeni bir hobi edinmek ya da sadece birlikte vakit geçirmek... Kim bilir, belki de bu duygusal bağın daha da güçlenmesini sağlar. Bugün, aşkta ve işte, duygusal olmanın ve empati kurmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…