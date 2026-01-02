Sevgili Oğlak, bugün Yengeç burcunda gerçekleşen Dolunay, kariyer hayatında önemli bir dönüm noktası yaratıyor. İş ortaklıkların ve profesyonel ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Belki de uzun süredir beklediğin bir anlaşma sonunda tamamlanabilir ya da mevcut iş ilişkilerinin şartları, belki de beklenmedik bir şekilde değişebilir. Bu dönemde her türlü değişikliğe açık olmanı öneriyoruz.

Dolunay'ın enerjisi, bugün karşılıklı ihtiyaçların dengelemesinin önemini vurguluyor. Artık hem iş hayatında hem de kişisel ilişkilerinde, karşındaki kişinin ihtiyaçlarını anlamak ve kendi ihtiyaçlarınla dengelemek önemli. Dolunay, tam da bu noktada, duygusal zekanı kullanmanı ve empati yeteneğini göstermen konusunda seni teşvik ediyor. Profesyonel duruşuna yeni bir bakış açısı eklemeni sağlayacak bu durumu bir düşün deriz!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay, ayna etkisi yaratıyor adeta! Kendi tavır ve davranışlarını partnerinin sergilediğini fark edersen, şaşırma. Onun bu hali karşısında, kendini aynaya bakıyor gibi hissedersen; ilişkinde değişmesi gereken dinamikleri de belirleyebilirsin. Görünen o ki bugün seni değiştiren, çok şey olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...