Sevgili Oğlak, bu pazar gününün keyfini çıkarmalısın! Üstelik zihnin durmaksızın düzen kurma telaşında olsa da... Gökyüzünün bugünkü konukları Merkür ve Chiron'un üçgeni, iş hayatı, sorumluluklar ve günlük rutinlerle ilgili geçmişte yaşadığın ağır yükleri hafifletiyor. Üzerinden attığın bazı işler, sorumluluklar ya da dertler derin bir nefes almanı sağlıyor.

Tam da bu noktada zihnindeki telaşa rağmen, 'Ben bunu tek başıma taşımak zorunda değilim!' düşüncesi ile rahatladığını fark edebilirsin. Bu küçük ama önemli bir farkındalık, zihninde büyük bir ferahlık yaratabilir. Unutma, her zaman her şeyi tek başına yapmak zorunda olmadığın gibi, her zaman her şeyi tek başına taşımak zorunda da değilsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise paylaşımların anlamı daha da büyüyor! Sevdiğinle geçireceğin huzurlu bir pazar günü, ilişkindeki güven duygusunu daha da güçlendiriyor. Bugün küçük jestler, büyük anlamlar taşıyor. Özellikle de sevdiğinin elini tutmak, ona bir fincan kahve yapmak ya da onun sevdiği şeylerle bugünü güzelleştirmek... Karşılıklı yapılan bu hoş jestler, aşk ile birlikte mutluluğu da getirecek!