28 Aralık Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
28 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Aralık Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları



Sevgili Oğlak, bugün Merkür ve Chiron arasındaki üçgen, özellikle omuzların, kolların ve solunum sisteminle ilgili bir farkındalık yaratıyor. Belki de bir süredir hissettiğin o gerginlik, stresin bedenine yansıması olabilir. Kollarında hissettiğin ağırlık, omuzlarında biriken yük belki de zihinsel yorgunluğunun bir sonucudur.

İşte tam da bu yüzden artık, derin nefes egzersizleri ve temiz havaya yönelebilirsin.Bu basit yöntem, pazar gününü sahiden iyileştirebilir. Belki bir parka gidip doğanın kucağında derin bir nefes alabilirsin. Belki de pencereni açıp evinin içine temiz hava doldurabilirsin. Unutma ki bazen en basit çözümler en etkili olanlarıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

