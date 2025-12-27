Sevgili Oğlak, bu güneşli pazar gününün tadını çıkarmanın tam zamanı! Biliyoruz, zihnin durmaksızın düzen kurma telaşında ve bir yandan da sorumluluklarını yerine getirme çabasında. Ancak gökyüzünün bugünkü konukları Merkür ve Chiron'un oluşturduğu üçgen, iş hayatı, sorumluluklar ve günlük rutinlerle ilgili geçmişte yaşadığın ağır yükleri hafifletiyor. Bu yüklerin üzerinden atılması, derin bir nefes almanı ve biraz olsun rahatlamanı sağlıyor.

Zihnindeki bu telaşa rağmen, belki de ilk kez 'Ben bunu tek başıma taşımak zorunda değilim' düşüncesi ile kendini daha hafif hissedebilirsin. Bu, belki de küçük gibi görünen ama aslında oldukça önemli bir farkındalık. Bu farkındalık, zihninde büyük bir ferahlık yaratıyor ve seni daha huzurlu hissettiriyor. Unutma, her zaman her şeyi tek başına yapmak zorunda olmadığın gibi, her zaman her şeyi tek başına taşımak zorunda da değilsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…