Sevgili Oğlak, bugünün senin için bir dönüm noktası olacağını söyleyebiliriz. Jüpiter ile Chiron'un kritik karesi, bu Pazartesi sabahı seni biraz zorlayacak gibi duruyor. Günlük çalışma düzenini ve iş yükünü sorgulaman gereken bir dönemdesin. 'Her şeyi ben yapmalıyım, yoksa işler rayından çıkar' düşüncesi omuzlarına ağır bir yük gibi biniyor. Ancak bu durum aslında senin için bir fırsat olabilir. Tükenmişlikten korunmak için belki de işleri biraz akışa bırakmanın vakti geldi.

İş hayatında, delegasyon yapmayı öğrenmek bugün senin en büyük profesyonel kazanımın olabilir. Artık angarya işleri başkalarına devretmek ve enerjini sadece uzmanlık gerektiren alanlara saklamak, en doğru seçim olacaktır. Daha sağlıklı bir rutin oluşturmak ve iş akışını modernize etmek için hemen harekete geçmenin tam zamanı. Bu sayede hem iş hayatında daha verimli olabilir, hem de kendine daha fazla zaman ayırabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…