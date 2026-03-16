Sosyal Medyadaki Mezatçılara Operasyon: Müfettişler Müşteri Gibi Açık Artırmaya Sızdı

Vergi müfettişleri, satılan ürünlerin mahiyetini tespit etmek ve sosyal medya platformlarından paylaşılan IBAN ve hesap bilgilerini edinebilmek için potansiyel müşteri gibi tüm mezatlara katılarak bilgi topladı.

Aynı gün içinde onlarca farklı hesaptan açık artırmayla satış yapılması nedeniyle açık kaynak istihbaratı ve 'web kazıma' yöntemiyle de bilgi edinildi.

Takip sürecinde mezatçılar, sosyal medya platformlarında çeşitli kanallar kurdu ve bu kanallara potansiyel müşteriler üye yapıldı. Böylece açık artırmalar abonelere özel yayın olarak gerçekleştirildi. Ürünler satış öncesinde abonelerle kanalın bildirimleri ve anlık mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşıldı. Çok fazla alım yapanlara özel indirimler gerçekleştirilerek müşteri devamlılığının sağlanması hedeflendi.

Mezatçıların Bakanlığın takibinden kaçmak için farklı yöntemler denedikleri tespit edildi

Satıcıların sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek aynı hesaplarda çok yüksek tutarda tahsilatın birikmesine izin vermediği, hesapları farklı kişiler üzerine açtığı görüldü. Ayrıca müşteriler, para gönderimlerinde açıklama kısmında ticari bir faaliyetin gerçekleştiğini çağrıştıracak herhangi bir ifadeye yer verilmemesi konusunda sürekli uyarıldı. Açık artırmayı kazanan müşteri ile hesap bilgilerinin özel olarak paylaşıldığı belirlendi.

Mezat yoluyla daha çok güvercin gibi canlı hayvanlar, taklit ve kopya ürünler, 'outdoor' ürünleri, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satıldığı görüldü. Yerli seri üretim bıçakların 1000 lira, yabancı seri üretim bıçakların 10 bin lira, yerli tasarım bıçakların ise 75 bin lira ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu saptandı. Söz konusu bıçakların satışıyla Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un da ihlal edildiği belirlendi. Ayrıca fildişi gibi ticareti yasak kabzaya sahip bıçakların satışa konu edildiği tespit edildi. Taklit ve sahte ürünler yoluyla tüketici mağduriyetine yol açıldığı da gözlemlendi.