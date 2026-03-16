onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Sosyal Medyadaki Mezatçılara Operasyon: Müfettişler Müşteri Gibi Açık Artırmaya Sızdı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 11:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sosyal medyada mezat düzenleyerek açık artırma usulü ile satış yapanların 6 ayda 500 milyon lira değerinde ürünü vergisiz olarak sattığını tespit etti. Vergi müfettişlerinin, potansiyel müşteri gibi mezatları takip ettiği, mezatçıların kimliklerini ve kazançlarını bu yolla tespit ettiği öğrenildi. VDK'nin analizleri sürerken ilk aşamada bu şekilde satış yapan 50'den fazla kişi vergi incelemesine sevk edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı ile ilgili mücadelesi sürüyor.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, sosyal medya üzerinden açık artırma usulüyle satış yapan çok sayıda kişi bulunduğunu ve bu yöntemin her geçen gün yaygınlık kazandığını tespit etti.

Müfettişlerin aylar süren takibinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen mezatlarda binlerce ürünün satışının yapıldığı belirlendi. Para trafiğini izleyen müfettişler, 6 ay gibi kısa sürede 500 milyon liradan fazla değerdeki ürünün sosyal medyada açık artırma suretiyle kayıt dışı ve vergisiz satıldığını ortaya çıkardı.

Müfettişlerce yapılan incelemelerde, satılan ürünlerin vergileri ve elde edilen kazançlar dikkate alınarak mezatlar yoluyla iki yılda 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığı hesaplandı.

Müfettişler müşteri gibi mezatları takip etti ve IBAN numaralarını tespit etti.

Vergi müfettişleri, satılan ürünlerin mahiyetini tespit etmek ve sosyal medya platformlarından paylaşılan IBAN ve hesap bilgilerini edinebilmek için potansiyel müşteri gibi tüm mezatlara katılarak bilgi topladı.

Aynı gün içinde onlarca farklı hesaptan açık artırmayla satış yapılması nedeniyle açık kaynak istihbaratı ve 'web kazıma' yöntemiyle de bilgi edinildi.

Takip sürecinde mezatçılar, sosyal medya platformlarında çeşitli kanallar kurdu ve bu kanallara potansiyel müşteriler üye yapıldı. Böylece açık artırmalar abonelere özel yayın olarak gerçekleştirildi. Ürünler satış öncesinde abonelerle kanalın bildirimleri ve anlık mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşıldı. Çok fazla alım yapanlara özel indirimler gerçekleştirilerek müşteri devamlılığının sağlanması hedeflendi.

Mezatçıların Bakanlığın takibinden kaçmak için farklı yöntemler denedikleri tespit edildi

Satıcıların sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek aynı hesaplarda çok yüksek tutarda tahsilatın birikmesine izin vermediği, hesapları farklı kişiler üzerine açtığı görüldü. Ayrıca müşteriler, para gönderimlerinde açıklama kısmında ticari bir faaliyetin gerçekleştiğini çağrıştıracak herhangi bir ifadeye yer verilmemesi konusunda sürekli uyarıldı. Açık artırmayı kazanan müşteri ile hesap bilgilerinin özel olarak paylaşıldığı belirlendi.

Mezat yoluyla daha çok güvercin gibi canlı hayvanlar, taklit ve kopya ürünler, 'outdoor' ürünleri, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satıldığı görüldü. Yerli seri üretim bıçakların 1000 lira, yabancı seri üretim bıçakların 10 bin lira, yerli tasarım bıçakların ise 75 bin lira ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu saptandı. Söz konusu bıçakların satışıyla Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un da ihlal edildiği belirlendi. Ayrıca fildişi gibi ticareti yasak kabzaya sahip bıçakların satışa konu edildiği tespit edildi. Taklit ve sahte ürünler yoluyla tüketici mağduriyetine yol açıldığı da gözlemlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın