Sosyal Medyadaki Mezatçılara Operasyon: Müfettişler Müşteri Gibi Açık Artırmaya Sızdı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sosyal medyada mezat düzenleyerek açık artırma usulü ile satış yapanların 6 ayda 500 milyon lira değerinde ürünü vergisiz olarak sattığını tespit etti. Vergi müfettişlerinin, potansiyel müşteri gibi mezatları takip ettiği, mezatçıların kimliklerini ve kazançlarını bu yolla tespit ettiği öğrenildi. VDK'nin analizleri sürerken ilk aşamada bu şekilde satış yapan 50'den fazla kişi vergi incelemesine sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı ile ilgili mücadelesi sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müfettişler müşteri gibi mezatları takip etti ve IBAN numaralarını tespit etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın