article/comments
Bu Moda Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

Begüm - Onedio Üyesi
16.03.2026 - 11:31

Moda alanında ne kadar iyisin? Yaptığın kombinler, seçtiklerin seni yansıtıyor... Peki sen bu moda testinden ne alacaksın? Sonucu merak ediyorsan, e hadi bakalım teste başlıyoruz!

1. Beyaz oversize gömlek + mavi straight jean giydin. Bu kombini nasıl yükseltirsin?

2. Peki beyaz eteği nasıl kombinlersin?

3. Peki siyah dar bir elbiseyi gündüz hangi kombinle giyersin?

4. Peki renkli pantolonu nasıl kombinlersin?

5. Crop top + düşük bel pantolon kombininde dengeyi nasıl sağlarsın?

6. Ofis için rahat ama stil bir kombin seçmeni istesek?

7. Bir gözlük seçer misin?

8. Büyük oversize bir blazer giyiyorsun. Altına ne giyersin?

25 puan, hiç de fena değil!

Sen stil konusunda hata yapmamayı seçiyorsun. Kombinlerin temiz, risksiz ve sade. Abartıdan hoşlanmıyorsun bu yüzden minimal bir tarzın var. Basic parçalar, zamansız seçimler, konfor önceliği… Senin için önemli olan iyi görünmek ama bağırmadan. Trendleri takip ediyorsun ama birebir uygulamıyorsun. Biraz daha risk alsan stil seviyen ciddi yükselebilir!

75 puan, oran ve denge sende!

Sen kombin yapmıyorsun, inşa ediyorsun. Parçaların tek tek güzel olması seni etkilemiyor; önemli olan bütünlük. Siluet, oran, denge… Bunları sezgisel olarak biliyorsun. Oversize giyiyorsan altı dengeliyorsun. İddialı bir çanta takıyorsan geri kalanını sade bırakıyorsun. Monokrom yapıyorsan dokuyla oynuyorsun. Ama kabul edelim zaman zaman kombinlemekten de sıkılıyorsun...

100 puana yakın!

Sen modayı eğlence olarak görüyorsun. Kombin senin için ifade alanı. Dikkat çekmekten korkmuyorsun, hatta biraz seviyorsun. İddialı parçalar, yüksek kontrastlar, trend siluetler… Sen görünür olmayı seçiyorsun. Bazen fazla olabilir mi? Evet. Ama asla sıkıcı değilsin. Kombinlerin cesur ve göz alıcı!

50 puanla kaotik moda tam senlik!

Senin stilin kurallarla değil, ruh haliyle çalışıyor. Bir gün minimal, bir gün maksimal. Bir gün spor, bir gün dramatik. Oran dengesi mi? Bazen. Renk uyumu mu? Ruhuna bağlı. Ama şunu kabul edelim: Sen modayı ciddiye almıyorsun ve bu özgürlük sende inanılmaz cool duruyor. Bazen de fazla karışık...

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
