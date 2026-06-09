Minimalist Bir Evde Yaşamanın 10 Avantajı
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Minimalizm denince çoğu kişinin aklına boş duvarlar, beyaz mobilyalar ve birkaç saksı bitkisi geliyor. Oysa minimalist yaşam, sadece bundan ibaret değil. Esasında daha az stres, daha fazla düzen ve daha çok nefes alabilen bir yaşam alanı yaratmak anlamına geliyor. Evinizdeki fazlalıklar azaldıkça zihninizdeki karmaşanın da yavaş yavaş dağıldığını fark edebilirsiniz. Detaylara birlikte bakalım!
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1. Temizlik yapmak gözünüzde büyüyen bir görev olmaktan çıkar.
2. Aradığınız şeyi bulmak için dedektif olmanız gerekmez.
3. Eviniz daha geniş ve ferah görünür.
4. Zihninizdeki karmaşa biter ve yerini dingin bir sessizliğe bırakır.
5. Alışveriş yaparken harcadığınız paralar cebinizde kalır.
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6. Taşınma süreçleri bir kabus olmaktan çıkıp keyifli bir yolculuğa dönüşür.
7. Gerçekten kaliteli ve zamansız parçalara sahip olursunuz.
8. Evcil hayvanlarınız ve misafirleriniz için daha fazla hareket alanı kalır.
9. Odaklanma beceriniz ve yaratıcılığınız gözle görülür şekilde artırır.
10. Doğa dostu ve sürdürülebilir bir yaşam tarzına adım atarsınız.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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