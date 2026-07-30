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Ekonomi
Fazla Kira Alan Ev Sahibinin Uykularını Kaçıracak Emsal Karar

Fazla Kira Alan Ev Sahibinin Uykularını Kaçıracak Emsal Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 11:36
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Son yılların en büyük tartışma konularından biri de ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları. Adliye koridorları yüksek zammı yargıya taşıyan kiracılarla dolarken mahkemede emsal karar çıktı. Mahkeme, bir dönem uygulanan yüzde 25 yasal zam sınırını aşarak kirayı yükselten ev sahibinin, aldığı paraları faiziyle kiracısına ödemesine karar verdi.

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Kiraya fahiş zam yapan ev sahibi, kiracısı tarafından mahkemeye verildi.

Kiraya fahiş zam yapan ev sahibi, kiracısı tarafından mahkemeye verildi.

2022 yılında konut piyasasında yaşanan fahiş fiyat hareketlilikleri ve kiraların kontrolsüz bir şekilde tırmanması üzerine hükümet, zam sınırı getirmişti. Ev sahiplerinin yüzde 100’ü, hatta bazı bölgelerde yüzde 200’ü bulan zam taleplerine karşı kiracıları korumak adına 2 yıl süreyle geçerli olacak yüzde 25’lik yasal kira artış sınırı uygulanmıştı. 

Ancak pek çok ev sahibi bu yasayı çiğneyerek ya fahiş artışa gitti ya da kiracısını evden çıkmaya zorladı.

Show Haber'de yer alan habere göre yüzde 25'lik zam sınırını aşan ev sahibi, kiracısı tarafından mahkemeye verildi. Burda'da konutun kirasına yasal sınır olan yüzde 25'in üzerinde artış yapılan ve bu yüksek meblağı ödemek zorunda bırakılan bir kiracı, hakkını aramak için konuyu yargıya taşıdı.

Mahkemeden emsal karar: Ev sahibi, kiracıya 156 bin TL ödeyecek.

Mahkemeden emsal karar: Ev sahibi, kiracıya 156 bin TL ödeyecek.

Açılan davada mahkeme, hukuk literatürüne geçecek bir değerlendirmeye imza attı. Mahkeme, ev sahibinin yasal düzenlemenin üzerinde tahsil ettiği her kuruşun 'sebepsiz zenginleşme' kapsamına girdiğine kanaat getirdi. Mahkeme heyeti, haksız yere alınan bu paranın faiz tutarıyla birlikte davacı kiracıya iade edilmesini kararlaştırdı. Ev sahibinin kiracıya 156 bin 531 TL ödemesine hükmedildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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