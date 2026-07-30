Fazla Kira Alan Ev Sahibinin Uykularını Kaçıracak Emsal Karar

2022 yılında konut piyasasında yaşanan fahiş fiyat hareketlilikleri ve kiraların kontrolsüz bir şekilde tırmanması üzerine hükümet, zam sınırı getirmişti. Ev sahiplerinin yüzde 100’ü, hatta bazı bölgelerde yüzde 200’ü bulan zam taleplerine karşı kiracıları korumak adına 2 yıl süreyle geçerli olacak yüzde 25’lik yasal kira artış sınırı uygulanmıştı.

Ancak pek çok ev sahibi bu yasayı çiğneyerek ya fahiş artışa gitti ya da kiracısını evden çıkmaya zorladı.

Show Haber'de yer alan habere göre yüzde 25'lik zam sınırını aşan ev sahibi, kiracısı tarafından mahkemeye verildi. Burda'da konutun kirasına yasal sınır olan yüzde 25'in üzerinde artış yapılan ve bu yüksek meblağı ödemek zorunda bırakılan bir kiracı, hakkını aramak için konuyu yargıya taşıdı.