Fazla Kira Alan Ev Sahibinin Uykularını Kaçıracak Emsal Karar
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Son yılların en büyük tartışma konularından biri de ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları. Adliye koridorları yüksek zammı yargıya taşıyan kiracılarla dolarken mahkemede emsal karar çıktı. Mahkeme, bir dönem uygulanan yüzde 25 yasal zam sınırını aşarak kirayı yükselten ev sahibinin, aldığı paraları faiziyle kiracısına ödemesine karar verdi.
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Kiraya fahiş zam yapan ev sahibi, kiracısı tarafından mahkemeye verildi.
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Mahkemeden emsal karar: Ev sahibi, kiracıya 156 bin TL ödeyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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