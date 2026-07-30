Altında Gizli Deprem: Kaçak Altın Girişleri Rekora Koşuyor

Hindistan hükümeti, mayıs ayında aldığı radikal bir karar alarak ithalat vergisini yüzde 15'e çekti. Bu orana yüzde 3’lük mal ve hizmet vergisi de eklenince yasal kanallardan altın alan bir tüketicinin karşılaştığı ek maliyet yükü toplamda yüzde 18’e ulaştı.

Dünya Altın Konseyi Hindistan CEO'su Sachin Jain, oluşan bu fiyat farkının yasa dışı altın girişlerini yeniden harekete geçirdiğini vurguladı. Jain'e göre bu tablo lisanslı kuyumculuk sektörüne darbe vurdu. Resmi verilere göre kaçak altın girişler 13 Mayıs-30 Haziran arası artış gösterdi. Ele geçirilen kaçak altın miktarı 160,91 kilogram oldu.