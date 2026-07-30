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Altında Gizli Deprem: Kaçak Altın Girişleri Rekora Koşuyor

Altında Gizli Deprem: Kaçak Altın Girişleri Rekora Koşuyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 11:11
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Dünya altın piyasasının en büyük lokomotiflerinden biri Hindistan. Hindistan hükümeti, cari açığı dizginlemek ve yerel para birimi rupi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla altın ithalat vergisini yüzde 15’e yükseltme kararı aldı. Dünya Altın Konseyi, yüksek vergiler nedeniyle Hindistan'da kaçak altın girişlerinin rekora koştuğunu duyurdu. Öte yandan Dünya Altın Konseyi'nin tahminin göre bu eğilim devam ederse yasa dışı yollarla ülkeye sokulan altın miktarı 2026 sonuna kadar 100 tonu aşacak.

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Kaçak altın girişleri rekora koşuyor.

Kaçak altın girişleri rekora koşuyor.

Hindistan hükümeti, mayıs ayında aldığı radikal bir karar alarak ithalat vergisini yüzde 15'e çekti. Bu orana yüzde 3’lük mal ve hizmet vergisi de eklenince yasal kanallardan altın alan bir tüketicinin karşılaştığı ek maliyet yükü toplamda yüzde 18’e ulaştı. 

Dünya Altın Konseyi Hindistan CEO'su Sachin Jain, oluşan bu fiyat farkının yasa dışı altın girişlerini yeniden harekete geçirdiğini vurguladı. Jain'e göre bu tablo lisanslı kuyumculuk sektörüne darbe vurdu. Resmi verilere göre kaçak altın girişler 13 Mayıs-30 Haziran arası artış gösterdi. Ele geçirilen kaçak altın miktarı 160,91 kilogram oldu.

Altında gizli deprem: Kaçak altın 100 tonu aşabilir.

Altında gizli deprem: Kaçak altın 100 tonu aşabilir.

Dünya Altın Konseyi, yasa dışı altın girişlerinin devam etmesi durumunda 2026 sonunda rekor kırılacağı konusunda uyardı. Konsey kayıt dışı ticaretin 2026'da 100 tonu aşabileceğini belirtti.

Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla külçe ve sikke altına yönelmesi güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak yüksek fiyatlar ve ek vergiler nedeniyle mücevher talebinde yaşanan sert düşüş toplam talebi aşağı çekmeye yetti. Küresel piyasalarda gözler, dünyanın en büyük ikinci tüketicisinde yaşanan bu tıkanıklığın ons ve gram altın fiyatlarına nasıl yansıyacağına çevrilmiş durumda.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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