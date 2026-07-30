Altında Gizli Deprem: Kaçak Altın Girişleri Rekora Koşuyor
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Dünya altın piyasasının en büyük lokomotiflerinden biri Hindistan. Hindistan hükümeti, cari açığı dizginlemek ve yerel para birimi rupi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla altın ithalat vergisini yüzde 15’e yükseltme kararı aldı. Dünya Altın Konseyi, yüksek vergiler nedeniyle Hindistan'da kaçak altın girişlerinin rekora koştuğunu duyurdu. Öte yandan Dünya Altın Konseyi'nin tahminin göre bu eğilim devam ederse yasa dışı yollarla ülkeye sokulan altın miktarı 2026 sonuna kadar 100 tonu aşacak.
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Kaçak altın girişleri rekora koşuyor.
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Altında gizli deprem: Kaçak altın 100 tonu aşabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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