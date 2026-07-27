Evini Tam Bir Pinterest Köşesine Dönüştürecek Fikirler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Instagram ve Pinterest’te gezinirken başkalarının evlerine bakıp iç geçirmekten yorulduysan, kendi yaşam alanını küçük dokunuşlarla değiştirmenin zamanı gelmiş. Haydi tek tek neler yapabilirsin onlara bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açık renkler ve doğal malzemeleri bir araya getir.
Duvarlarına farklı boyutlarda çerçeveler asabilirsin.
Bitkilerle aranı iyi tut, köşeni şenlendirecekler.
Aydınlatma seçimlerini çeşitlendir.
Küçük eşyalardan bir düzen yarat.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dağınıklığı gizleyen saklama çözümlerinden yararlanabilirsin.
Sehpaların üzerine şık tepsiler koyabilirsin.
Halı ve kilim seçimlerinde cesur davran.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın