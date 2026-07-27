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Evini Tam Bir Pinterest Köşesine Dönüştürecek Fikirler

etiket Evini Tam Bir Pinterest Köşesine Dönüştürecek Fikirler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 12:31
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Instagram ve Pinterest’te gezinirken başkalarının evlerine bakıp iç geçirmekten yorulduysan, kendi yaşam alanını küçük dokunuşlarla değiştirmenin zamanı gelmiş. Haydi tek tek neler yapabilirsin onlara bakalım!

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Açık renkler ve doğal malzemeleri bir araya getir.

Açık renkler ve doğal malzemeleri bir araya getir.

Pinterest tarzı dekorasyonların en belirgin özelliği ferah hissettirmeleri. Beyaz, krem, bej ve açık gri tonlarını ahşap detaylarla buluşturduğunda ortam çok daha sıcak ve farklı görünecek. Hasır sepetler, bambu aksesuarlar ve keten kumaşlardan yararlanabilirsin. Gözü yormayan renk geçişleriyle çok daha iyi bir görünüm yaratacaksın.

Duvarlarına farklı boyutlarda çerçeveler asabilirsin.

Duvarlarına farklı boyutlarda çerçeveler asabilirsin.

Boş duvarlar o kadar da güzel değil kabul edelim. Bu yüzden farklı ebatlardaki çerçeveleri uyumlu bir düzen içinde yerleştirmeyi deneyebilirsin. Neler olacağı tamamen senin zevkine kalmış. Tüm çerçeveler aynı renkte olursa çok daha etkili olur.

Bitkilerle aranı iyi tut, köşeni şenlendirecekler.

Bitkilerle aranı iyi tut, köşeni şenlendirecekler.

Bitkiler yaşam alanlarımızı her zaman güzelleştiriyor. Ancak onları sadece pencere kenarına dizmek yerine farklı yüksekliklerde konumlandırmayı dene. Rafların üzerine, sehpalara ve askılı saksılara bitkilerini yerleştirebilirsin. Özellikle büyük yapraklı olanlarını deneyebilirsin.

Aydınlatma seçimlerini çeşitlendir.

Aydınlatma seçimlerini çeşitlendir.

İlham veren evlerin en büyük sırrı, ışığın tek bir merkezden ziyade odanın farklı noktalarından yayılması. Köşelere lambader koyabilirsin veya okuma köşeni aydınlatan aplikleri kullanabilirsin. Sarı ve yumuşak ışık tonlarını kullanman gerektiğini unutma. Hatta kitaplık raflarının arasına da küçük led lambalar yerleştirebilirsin.

Küçük eşyalardan bir düzen yarat.

Küçük eşyalardan bir düzen yarat.

Dekoratif aksesuarları evin her yerine tek tek dağıtmak yerine küçük kompozisyonlar oluşturabilirsin. Bir mum, seramik vazo ve birkaç kitap birlikte oldukça iyi görünecektir. Üçlü ya da beşli gruplar halinde de düzenlemeler yapabilirsin.

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Dağınıklığı gizleyen saklama çözümlerinden yararlanabilirsin.

Dağınıklığı gizleyen saklama çözümlerinden yararlanabilirsin.

Pinterest tarzı evlerin düzenli görünmesinin en önemli nedeni her eşyanın belirli bir yere sahip olmasından kaynaklanıyor. Hasır kutular, kumaş sepetler ve saklama kutularından yararlanabilirsin. Bir taşla iki kuş vuru hem dağınıklığı gizleyebilir hem de dekorasyonun bir parçası gibi görünebilirler.

Sehpaların üzerine şık tepsiler koyabilirsin.

Sehpaların üzerine şık tepsiler koyabilirsin.

Ortada dağınık halde duran mumlar, kumandalar ve oda kokuları karmaşık bir görüntüye sebep olduğunda bunları daha derli toplu hale getirmen gerekmekte. Tüm bu eşyaları dekoratif bir tepsinin içine topladığında oldukça güzel olacak. Tepsinin içine bir adet taze çiçek ve bir adet kokulu mum da eklemeyi unutma.  Detaylardaki bu düzen, evini bir Pinterest köşesine çevirecek.

Halı ve kilim seçimlerinde cesur davran.

Halı ve kilim seçimlerinde cesur davran.

Halı genelde dekorasyonun en son aşaması olarak görülüyor ama aslında odanın tüm parçalarını birbirine bağlayan önemli bir eşya. Dümdüz ve sıradan modeller yerine daha değişik desenli halıları tercih edebilirsin. Doğru seçilmiş bir kilim evin havasını direkt değiştirecek.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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