Evini Tam Bir Pinterest Köşesine Dönüştürecek Fikirler

Ortada dağınık halde duran mumlar, kumandalar ve oda kokuları karmaşık bir görüntüye sebep olduğunda bunları daha derli toplu hale getirmen gerekmekte. Tüm bu eşyaları dekoratif bir tepsinin içine topladığında oldukça güzel olacak. Tepsinin içine bir adet taze çiçek ve bir adet kokulu mum da eklemeyi unutma. Detaylardaki bu düzen, evini bir Pinterest köşesine çevirecek.