Yeşillikleri Haftalarca Taze Tutmanın Basit Yolu Belli Oldu
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Marul, roka, ıspanak ve hazır salata karışımları buzdolabında kısa sürede solabiliyor veya yapışkan bir hal alabiliyor. Ancak yeşilliklerin türüne uygun saklama yöntemi kullanıldığında bozulma süresi geciktirilebiliyor. Bütün marul başları için alüminyum folyo, gevşek yapraklı yeşillikler içinse kağıt havlu öneriliyor.
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Her yeşillik aynı şekilde saklanmamalı
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Yeşillikler buzdolabında nasıl saklanır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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