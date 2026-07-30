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Yeşillikleri Haftalarca Taze Tutmanın Basit Yolu Belli Oldu

Yeşillikleri Haftalarca Taze Tutmanın Basit Yolu Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 11:52
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Marul, roka, ıspanak ve hazır salata karışımları buzdolabında kısa sürede solabiliyor veya yapışkan bir hal alabiliyor. Ancak yeşilliklerin türüne uygun saklama yöntemi kullanıldığında bozulma süresi geciktirilebiliyor. Bütün marul başları için alüminyum folyo, gevşek yapraklı yeşillikler içinse kağıt havlu öneriliyor.

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Her yeşillik aynı şekilde saklanmamalı

Her yeşillik aynı şekilde saklanmamalı

Yeşilliklerin çabuk bozulmasının başlıca nedenleri arasında fazla yüzey nemi, buzdolabındaki kuru hava ve yaprakların ezilmesi bulunuyor. Yaprakların üzerinde kalan su, zamanla yumuşamaya ve yapışkan bir doku oluşmasına yol açabiliyor. Yetersiz nem ise yeşilliklerin canlılığını kaybederek solmasına neden oluyor.

Bütün halde alınan marul ve göbek marul gibi ürünlerde alüminyum folyo yöntemi kullanılabiliyor. Yapılan saklama denemelerinde folyoya sıkıca sarılan bütün marul başlarının 30 güne kadar gevrekliğini koruyabildiği görüldü. Uzmanlara göre bu sonuç, alüminyumun marulla özel bir etkileşiminden ziyade folyonun yaprakların kurumasını önlemesi ve nem kaybını sınırlandırmasıyla açıklanıyor.

Roka, ıspanak ve hazır salata karışımları gibi gevşek yapraklı yeşilliklerde ise folyo yerine kağıt havlu kullanılması öneriliyor. Kağıt havlu, ambalaj veya saklama kabının içinde biriken fazla nemi emerek yaprakların yumuşamasını geciktiriyor.

Yeşillikler buzdolabında nasıl saklanır?

Yeşillikler buzdolabında nasıl saklanır?

  • Yaprakları ayıklayın: Sararmış, ezilmiş veya yapışkan hâle gelmiş yaprakları diğerlerinden ayırın. Bozulmuş yaprakların kapta bırakılması sağlam yaprakların da daha hızlı zarar görmesine neden olabilir.

  • Yıkadıktan sonra tamamen kurutun: Yeşillikleri yıkayarak saklayacaksanız salata kurutucusu veya kağıt havlu yardımıyla üzerlerinde su kalmadığından emin olun. Hemen kullanılmayacak bazı yeşillikler yıkanmadan saklanıp tüketilmeden önce temizlenebilir.

  • Bütün marul başlarını folyoya sarın: Marulun dış yüzeyinin kuru olduğundan emin olduktan sonra tamamını alüminyum folyoyla sıkıca kaplayın. Sebzelik bölümüne yerleştirin ve yaprak aldığınızda kalan kısmı yeniden folyoya sarın.

  • Gevşek yapraklarda kağıt havlu kullanın: Saklama kabının altına kuru bir kağıt havlu yerleştirin. Roka, ıspanak veya salata yapraklarını ezmeden kaba alın ve üzerlerine ikinci bir kağıt havlu koyun.

  • Nemlenen havluyu değiştirin: Kabın içindeki kağıt havlu ıslandığında yenisiyle değiştirin. Böylece yaprakların çevresinde biriken fazla nem azaltılabilir.

  • Kabı aşırı doldurmayın: Yeşillikleri sıkıştırmak ve üzerlerine ağır ürünler koymak yaprakların ezilmesine neden olabilir. Yaprakların kap içinde gevşek kalmasına dikkat edin.

  • Buzdolabının sıcaklığını kontrol edin: Yeşillikleri yaklaşık 4 derece sıcaklıktaki sebzelik bölümünde saklayın. Elma ve muz gibi olgunlaşırken etilen gazı yayan meyvelerden mümkün olduğunca uzakta tutun.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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