Yeşillikleri Haftalarca Taze Tutmanın Basit Yolu Belli Oldu

Yeşilliklerin çabuk bozulmasının başlıca nedenleri arasında fazla yüzey nemi, buzdolabındaki kuru hava ve yaprakların ezilmesi bulunuyor. Yaprakların üzerinde kalan su, zamanla yumuşamaya ve yapışkan bir doku oluşmasına yol açabiliyor. Yetersiz nem ise yeşilliklerin canlılığını kaybederek solmasına neden oluyor.

Bütün halde alınan marul ve göbek marul gibi ürünlerde alüminyum folyo yöntemi kullanılabiliyor. Yapılan saklama denemelerinde folyoya sıkıca sarılan bütün marul başlarının 30 güne kadar gevrekliğini koruyabildiği görüldü. Uzmanlara göre bu sonuç, alüminyumun marulla özel bir etkileşiminden ziyade folyonun yaprakların kurumasını önlemesi ve nem kaybını sınırlandırmasıyla açıklanıyor.

Roka, ıspanak ve hazır salata karışımları gibi gevşek yapraklı yeşilliklerde ise folyo yerine kağıt havlu kullanılması öneriliyor. Kağıt havlu, ambalaj veya saklama kabının içinde biriken fazla nemi emerek yaprakların yumuşamasını geciktiriyor.