article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Şişe Suların Üzerinde Neden Son Kullanma Tarihi Var?

Şişe Suların Üzerinde Neden Son Kullanma Tarihi Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 12:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Suyun bozulmadığı düşünülse de plastik şişelerin üzerinde son kullanma veya tavsiye edilen tüketim tarihi bulunuyor. Bu tarih çoğunlukla suyun kendisinden çok ambalajı, kalite beklentisini ve ürünün takip edilebilmesini ilgilendiriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suyun kendisi bir anda bozulmuyor

Suyun kendisi bir anda bozulmuyor

Uygun koşullarda doldurulmuş ve kapağı açılmamış sade su, son derece uzun süre dayanabiliyor. Şişenin üzerindeki tarih geçtiğinde su bir gecede içilemez hâle gelmiyor.

Tarihler çoğunlukla ürünün tat, koku ve genel kalite açısından üreticinin hedeflediği durumda kalacağı süreyi gösteriyor. Etiketlerde kullanılan “son kullanma” veya “tavsiye edilen tüketim” ifadeleri ülkeye ve üreticiye göre değişebiliyor.

Tarih ambalaj ve ürün takibini de kolaylaştırıyor

Tarih ambalaj ve ürün takibini de kolaylaştırıyor

Şişenin üzerindeki tarih, mağazaların ürünleri sıraya koymasına ve eski stokları önce satmasına yardımcı oluyor. Tarihle birlikte basılan parti numarası ise üretim sırasında bir sorun yaşanması hâlinde ilgili ürünlerin bulunmasını kolaylaştırıyor.

Plastik ambalaj tamamen geçirimsiz bir malzeme değil. Şişeler uzun süre sıcakta, doğrudan güneşte veya güçlü kokuların yanında tutulduğunda suyun tadında ve kokusunda değişiklik meydana gelebiliyor.

Saklama koşulu tarihten daha önemli olabilir

Saklama koşulu tarihten daha önemli olabilir

Şişe suların serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklanması öneriliyor. Temizlik malzemeleri, benzin ve boya gibi güçlü kokulu maddelerin yanında bırakılmaması da önem taşıyor.

Kapak açıldıktan sonra dışarıdan mikroorganizmalar şişeye girebildiği için su mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmeli. Ambalajı şişmiş veya hasar görmüş, güvenlik bandı açılmış, rengi ya da kokusu değişmiş sular ise tarihine bakılmaksızın içilmemeli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın