Şişe Suların Üzerinde Neden Son Kullanma Tarihi Var?

Şişe suların serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklanması öneriliyor. Temizlik malzemeleri, benzin ve boya gibi güçlü kokulu maddelerin yanında bırakılmaması da önem taşıyor.

Kapak açıldıktan sonra dışarıdan mikroorganizmalar şişeye girebildiği için su mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmeli. Ambalajı şişmiş veya hasar görmüş, güvenlik bandı açılmış, rengi ya da kokusu değişmiş sular ise tarihine bakılmaksızın içilmemeli.