Şişe Suların Üzerinde Neden Son Kullanma Tarihi Var?
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Suyun bozulmadığı düşünülse de plastik şişelerin üzerinde son kullanma veya tavsiye edilen tüketim tarihi bulunuyor. Bu tarih çoğunlukla suyun kendisinden çok ambalajı, kalite beklentisini ve ürünün takip edilebilmesini ilgilendiriyor.
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Suyun kendisi bir anda bozulmuyor
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Tarih ambalaj ve ürün takibini de kolaylaştırıyor
Saklama koşulu tarihten daha önemli olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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