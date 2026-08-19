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Sakarya’da "Gulyabani" Nöbeti! Mahalleli 6 Aydır Geceleri Uyuyamıyor

Sakarya’da "Gulyabani" Nöbeti! Mahalleli 6 Aydır Geceleri Uyuyamıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 14:05
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi’nde yaşayanlar, yaklaşık altı aydır geceleri ortaya çıkan kimliği belirsiz bir kişi nedeniyle tedirgin. Evlerin çatılarına taş attığı ve pencerelere lazer tuttuğu öne sürülen kişi, mahallede “Gulyabani” olarak anılmaya başladı.

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Sabah 06.00’ya kadar nöbet tutuyorlar

Sabah 06.00’ya kadar nöbet tutuyorlar

Mahalle sakinlerinin anlatımına göre şüpheli kişi, olayların başladığı ilk aylarda yalnızca bahçe ve tarlalardan geçerek uzaklaşıyordu. Ancak son günlerde evlere büyük parke taşları atmaya ve pencerelerden içeri lazer tutmaya başladı.

Geceleri gruplar hâlinde sokaklarda ve tarlalarda nöbet tutan mahalleli, şüpheliyi görmesine rağmen yakalayamadığını söylüyor. Sabah saat 06.00’ya kadar süren nöbetler nedeniyle bazı kişilerin işlerine gidemediği ve dükkânlarını açamadığı belirtiliyor.

Güvenlik kameralarını taşla hedef alıyor

Güvenlik kameralarını taşla hedef alıyor

Şüpheliyi görüntülemek isteyen mahalle sakinleri, evlerinin çevresine kendi imkanlarıyla güvenlik kameraları kurdu. Ancak kişinin kameraların hareket açılarını hesaplayarak cihazları taşla hedef aldığı ve görüntü alınmasını engellediği öne sürüldü.

Mahallelinin verdiği eşkale göre aranan kişi uzun boylu ve siyah şapka takıyor. Bahçeler, mısır tarlaları ve ağaçlık alanlardan kaçtığı belirtilen şüpheli, kendisini kovalayanlardan kurtulduktan kısa süre sonra başka bir evin çevresinde yeniden ortaya çıkıyor.

Kovalamaca sırasında bir kişi yaralandı

Kovalamaca sırasında bir kişi yaralandı

Mahalle sakinleri yaklaşık üç gün önce şüpheliyi gördüklerini ve peşinden koştuklarını belirtti. Kovalamaca sırasında arkasına dönerek taş attığı öne sürülen kişinin fırlattığı taş, Mahmut Yıldız’ın bacağına isabet etti. Yıldız’ın bacağında morluk oluştuğu aktarıldı.

Olayların çocukları da etkilediğini söyleyen Yıldız, çocuklarının geceleri duydukları her seste korkuya kapıldığını anlattı. Yaklaşık altı aydır devam ettiği belirtilen olayların sona ermesini isteyen mahalle sakinleri, kimliği belirsiz kişinin yakalanması için yetkililerden yardım bekliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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