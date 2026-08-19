Sakarya’da "Gulyabani" Nöbeti! Mahalleli 6 Aydır Geceleri Uyuyamıyor
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi’nde yaşayanlar, yaklaşık altı aydır geceleri ortaya çıkan kimliği belirsiz bir kişi nedeniyle tedirgin. Evlerin çatılarına taş attığı ve pencerelere lazer tuttuğu öne sürülen kişi, mahallede “Gulyabani” olarak anılmaya başladı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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