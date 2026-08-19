Sakarya’da "Gulyabani" Nöbeti! Mahalleli 6 Aydır Geceleri Uyuyamıyor

Mahalle sakinlerinin anlatımına göre şüpheli kişi, olayların başladığı ilk aylarda yalnızca bahçe ve tarlalardan geçerek uzaklaşıyordu. Ancak son günlerde evlere büyük parke taşları atmaya ve pencerelerden içeri lazer tutmaya başladı.

Geceleri gruplar hâlinde sokaklarda ve tarlalarda nöbet tutan mahalleli, şüpheliyi görmesine rağmen yakalayamadığını söylüyor. Sabah saat 06.00’ya kadar süren nöbetler nedeniyle bazı kişilerin işlerine gidemediği ve dükkânlarını açamadığı belirtiliyor.