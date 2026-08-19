Buzdolabı Kapağı Kapatıldıktan Sonra Neden Zor Açılır?

Üreticiler bu durumu genellikle “vakum oluşması” şeklinde açıklasa da buzdolabının içinde tam anlamıyla havasız bir ortam meydana gelmez. Oluşan şey, içerideki düşük basınç ile dışarıdaki daha yüksek atmosfer basıncı arasındaki geçici farktır.

Dışarıdaki hava basıncı kapağı dolaba doğru ittiği için kapak sanki içeriden çekiliyormuş gibi hissedilir. Kauçuk conta ve içerisindeki mıknatıslar kapağın çevresini sıkıca kapatarak havanın hemen içeri girmesini engeller. Böylece kapağı açmak için normalden daha fazla kuvvet uygulamak gerekir.