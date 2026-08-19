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Buzdolabı Kapağı Kapatıldıktan Sonra Neden Zor Açılır?

Buzdolabı Kapağı Kapatıldıktan Sonra Neden Zor Açılır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 13:47
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Buzdolabının kapağını kapattıktan birkaç saniye sonra yeniden açmak istediğinizde normalden daha fazla güç uygulamanız gerekebilir. Pek çok kişinin kapağın mıknatısına bağladığı bu durumun asıl nedeni, dolabın içiyle mutfak arasında geçici olarak oluşan basınç farkıdır.

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İçeri giren sıcak hava hızla soğuyor

İçeri giren sıcak hava hızla soğuyor

Buzdolabının kapağı açıldığında içerideki soğuk havanın bir bölümü dışarı çıkarken mutfaktaki daha sıcak ve nemli hava dolabın içine girer. Kapak yeniden kapatıldığında bu sıcak hava, buzdolabının soğuk yüzeyleri ve soğutma sistemi nedeniyle hızla soğumaya başlar.

Hava soğudukça hacmi küçülmek ister ancak kapalı dolabın içinde bunu yapabileceği alan sınırlıdır. Bunun sonucunda buzdolabının içindeki hava basıncı, dışarıdaki atmosfer basıncından kısa süreliğine daha düşük hale gelir. Sıcak ve nemli günlerde içeri giren hava miktarı ve sıcaklık farkı arttığı için bu etki daha belirgin olabilir.

Kapağı tutan şey basınç farkıdır

Kapağı tutan şey basınç farkıdır

Üreticiler bu durumu genellikle “vakum oluşması” şeklinde açıklasa da buzdolabının içinde tam anlamıyla havasız bir ortam meydana gelmez. Oluşan şey, içerideki düşük basınç ile dışarıdaki daha yüksek atmosfer basıncı arasındaki geçici farktır.

Dışarıdaki hava basıncı kapağı dolaba doğru ittiği için kapak sanki içeriden çekiliyormuş gibi hissedilir. Kauçuk conta ve içerisindeki mıknatıslar kapağın çevresini sıkıca kapatarak havanın hemen içeri girmesini engeller. Böylece kapağı açmak için normalden daha fazla kuvvet uygulamak gerekir.

Basınç kısa süre içinde yeniden dengeleniyor

Basınç kısa süre içinde yeniden dengeleniyor

Buzdolabının içi tamamen hava geçirmez olmadığı için basınç farkı kalıcı değildir. Hava contaların çevresinden ve cihazın hava kanallarından yavaşça geçerken iç ve dış basınç yeniden eşitlenir. Bazı üreticiler bu sürenin 10-15 saniye, bazıları ise bir dakikadan kısa olduğunu belirtiyor.

Kapağı zorlamak yerine birkaç saniye beklemek çoğu zaman yeterlidir ve bu durum cihazın arızalı olduğu anlamına gelmez. Ancak kapak uzun süre boyunca zor açılıyorsa kauçuk conta kirli veya yapışkan olabilir. Contanın ılık su ve yumuşak bir bezle temizlenmesine rağmen sorun devam ederse kapak hizasının ve contanın kontrol edilmesi gerekebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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