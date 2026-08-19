Buzdolabı Kapağı Kapatıldıktan Sonra Neden Zor Açılır?
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İçeri giren sıcak hava hızla soğuyor
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Kapağı tutan şey basınç farkıdır
Basınç kısa süre içinde yeniden dengeleniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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