Hava 35 Dereceyi Geçince Dev Ekrandan Klima Görüntüsü Açıyorlar

Sıra dışı görüntüler, Çin’in Zhengzhou kentindeki Only Henan Drama Fantasy City adlı turistik merkezde kaydedildi. Açık hava bekleme alanına yerleştirilen dev ekranda, çalışan bir klimadan soğuk hava çıktığını gösteren animasyon oynatıldı.

Animasyondaki klima kanatlarının hareket etmesi ve ekrandan dışarı doğru uzanan hava çizgileri, ilk bakışta gerçek bir soğutma sistemi izlenimi oluşturdu. Görüntülerin internette yayılmasıyla bazı kullanıcılar uygulamayı “siber klima” olarak adlandırırken bazıları da bunun sıcakta bekleyen ziyaretçilere nasıl yardımcı olacağını sorguladı.

İşletme yetkilileri, dijital klimanın gerçek soğutma ekipmanlarının yerine geçirilmediğini belirtti. Açık hava kuyruğunda güneşliklerin ve çalışan elektrikli vantilatörlerin bulunduğu, parkın kapalı tiyatro alanlarında ise klima kullanıldığı açıklandı.