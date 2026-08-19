Hava 35 Dereceyi Geçince Dev Ekrandan Klima Görüntüsü Açıyorlar
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Dev ekrandaki klima sosyal medyada gündem oldu
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Dev ekrandaki görüntü yalnızca hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde gösteriliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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