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Hava 35 Dereceyi Geçince Dev Ekrandan Klima Görüntüsü Açıyorlar

Hava 35 Dereceyi Geçince Dev Ekrandan Klima Görüntüsü Açıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 15:22
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Çin’deki bir tema parkının açık hava bekleme alanında gösterilen dev klima animasyonu sosyal medyada gündem oldu. Görüntüyü izleyenler dijital klimanın kimseyi nasıl serinleteceğini sorgularken işletme, uygulamanın gerçek soğutma sistemlerinin yerine kullanılmadığını açıkladı.

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Dev ekrandaki klima sosyal medyada gündem oldu

Dev ekrandaki klima sosyal medyada gündem oldu

Sıra dışı görüntüler, Çin’in Zhengzhou kentindeki Only Henan Drama Fantasy City adlı turistik merkezde kaydedildi. Açık hava bekleme alanına yerleştirilen dev ekranda, çalışan bir klimadan soğuk hava çıktığını gösteren animasyon oynatıldı.

Animasyondaki klima kanatlarının hareket etmesi ve ekrandan dışarı doğru uzanan hava çizgileri, ilk bakışta gerçek bir soğutma sistemi izlenimi oluşturdu. Görüntülerin internette yayılmasıyla bazı kullanıcılar uygulamayı “siber klima” olarak adlandırırken bazıları da bunun sıcakta bekleyen ziyaretçilere nasıl yardımcı olacağını sorguladı.

İşletme yetkilileri, dijital klimanın gerçek soğutma ekipmanlarının yerine geçirilmediğini belirtti. Açık hava kuyruğunda güneşliklerin ve çalışan elektrikli vantilatörlerin bulunduğu, parkın kapalı tiyatro alanlarında ise klima kullanıldığı açıklandı.

Dev ekrandaki görüntü yalnızca hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde gösteriliyor

Dev ekrandaki görüntü yalnızca hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde gösteriliyor

Sıcaklığın düşmesinin ardından ekranda farklı içeriklere geçiliyor. Dolayısıyla ziyaretçiler sıcak havalarda yalnızca klima animasyonuna bırakılmıyor.

Yetkililere göre uygulamanın amacı alanı fiziksel olarak soğutmak değil, sıcakta sıra bekleyen ziyaretçilerin hissettiği rahatsızlığı bir ölçüde azaltmak. Hareketli klima görüntüsünün, bekleme alanına eğlenceli bir ayrıntı ekleyerek insanların dikkatini sıcak havadan uzaklaştırması hedefleniyor.

Ekranın gerçekten serinlik sağlamaması uygulamanın sosyal medyada alay konusu olmasını engellemedi. Buna rağmen görüntü, yalnızca birkaç gün içinde turistik merkezin en fazla konuşulan ayrıntılarından birine dönüştü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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