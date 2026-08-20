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Renk Psikoloğu Açıkladı: Zihinsel Olarak Güçlü Kadınlar En Çok Bu 5 Rengi Giyiyor

Renk Psikoloğu Açıkladı: Zihinsel Olarak Güçlü Kadınlar En Çok Bu 5 Rengi Giyiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 12:36
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Giyim seçimlerimiz sadece şıklığımızı değil, psikolojik durumumuzu ve çevremize verdiğimiz ilk mesajı da doğrudan etkiliyor. Renk analisti ve ColorAnalysis.com kurucusu Michelle Lewis, duygusal açıdan dayanıklı ve özgüveni yüksek kadınların gardıroplarında en çok yer verdiği 5 rengi açıkladı.

Giyimli biliş (enclothed cognition) teorisine dikkat çeken Lewis, sabah tercih edilen renklerin hem beyne hem de çevredeki insanlara doğrudan nörolojik sinyaller gönderdiğini vurguluyor.

İşte detaylar....

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İşte Zihinsel Dayanıklılığı Temsil Eden 5 Renk

İşte Zihinsel Dayanıklılığı Temsil Eden 5 Renk

1. Mavi (İstikrar ve Güven):

Araştırmalar, mavinin stres seviyelerini düşürdüğünü ve zihinsel sakinlik sağladığını gösteriyor. Yüksek baskı altında çalışan kadınlar için mavi; kararlılığın, kontrolün ve sarsılmaz bir duygusal istikrarın simgesi kabul ediliyor.

2. Kırmızı (Eyleme Geçiren Güç): Kırmızı, sinir sistemini doğrudan harekete geçiren ve kültürler arasında 'yüksek statü' ile ilişkilendirilen bir renktir. Anında dikkat çeken bu renk, zorlu anlarda karar alma gücünü ve fiziksel direnci temsil eder.

3. Sarı (Zihinsel Uyanıklık):

3. Sarı (Zihinsel Uyanıklık):

İnsan gözünün ve sinir sisteminin en hızlı tepki verdiği renklerden biri olan sarı, nörolojik olarak beyni uyarır. Odaklanmayı artıran sarı renk, yüksek farkındalık ve zihinsel berraklık mesajı verir.

4. Turuncu (Canlılık ve Sosyal Direnç)

Araştırmalara göre turuncu ışık, beynin uyanıklık ve bilişsel işlevlerini yöneten ön lob aktivitesini artırıyor. Karşı tarafa güven ve sıcaklık hissi veren bu renk, ilişkileri güçlendirerek sosyal bir dayanıklılık oluşturur.

5. Çivit Mavisi (İçsel Öz Farkındalık)

Çivit mavisi (indigo), dış dünyadan ziyade içsel güce odaklanan kadınların rengidir. Derin öz farkındalığı, deneyimlerden anlam çıkarmayı ve duygusal olgunluğu simgeler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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