Renk Psikoloğu Açıkladı: Zihinsel Olarak Güçlü Kadınlar En Çok Bu 5 Rengi Giyiyor
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Giyim seçimlerimiz sadece şıklığımızı değil, psikolojik durumumuzu ve çevremize verdiğimiz ilk mesajı da doğrudan etkiliyor. Renk analisti ve ColorAnalysis.com kurucusu Michelle Lewis, duygusal açıdan dayanıklı ve özgüveni yüksek kadınların gardıroplarında en çok yer verdiği 5 rengi açıkladı.
Giyimli biliş (enclothed cognition) teorisine dikkat çeken Lewis, sabah tercih edilen renklerin hem beyne hem de çevredeki insanlara doğrudan nörolojik sinyaller gönderdiğini vurguluyor.
İşte detaylar....
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İşte Zihinsel Dayanıklılığı Temsil Eden 5 Renk
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3. Sarı (Zihinsel Uyanıklık):
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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