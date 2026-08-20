Renk Psikoloğu Açıkladı: Zihinsel Olarak Güçlü Kadınlar En Çok Bu 5 Rengi Giyiyor

Giyim seçimlerimiz sadece şıklığımızı değil, psikolojik durumumuzu ve çevremize verdiğimiz ilk mesajı da doğrudan etkiliyor. Renk analisti ve ColorAnalysis.com kurucusu Michelle Lewis, duygusal açıdan dayanıklı ve özgüveni yüksek kadınların gardıroplarında en çok yer verdiği 5 rengi açıkladı.

Giyimli biliş (enclothed cognition) teorisine dikkat çeken Lewis, sabah tercih edilen renklerin hem beyne hem de çevredeki insanlara doğrudan nörolojik sinyaller gönderdiğini vurguluyor.

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