Psikolojiye Göre Duygusal Enerjisi Zayıf İnsanların Kurdukları Cümleler

Birinin duygusal enerjisi tükendiğinde, yaşadıklarını gizlemek de zorlaşır. Bu da söylediklerine yansır. Güçlü olmayan kişiler, hayatta kalma modunu açarlar ve bu da günün sonunda onları fiziksel olarak tüketir.

Mücadele etmek zayıflık değildir, ancak kendilerine ve başkalarına sunacak duygusal enerjilerinin olmaması da kimseye fayda sağlamaz.