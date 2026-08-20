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Psikolojiye Göre Duygusal Enerjisi Zayıf İnsanların Kurdukları Cümleler

Psikolojiye Göre Duygusal Enerjisi Zayıf İnsanların Kurdukları Cümleler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 12:29
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Duygusal enerjisi zayıf kişiler, genellikle kendine güveni az olan kişilerdir. Öz güvensizliklerini saklamaya çalışsalar da kurdukları cümlelerden bu eksikliği fark edebilirsiniz. Kendi iyiliklerini baltalayan kişiler, kırılganlıktan kaçınmak için bu yönteme başvursalar da aslında kendilerine kötülük yapmış olurlar.

İşte duygusal enerjisi zayıf olan bir kişinin, hislerini gizlemeye çalışırken kullandığı ifadeler!

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"Çok yorgunum."

"Çok yorgunum."

Birinin duygusal enerjisi tükendiğinde, yaşadıklarını gizlemek de zorlaşır. Bu da söylediklerine yansır. Güçlü olmayan kişiler, hayatta kalma modunu açarlar ve bu da günün sonunda onları fiziksel olarak tüketir.

Mücadele etmek zayıflık değildir, ancak kendilerine ve başkalarına sunacak duygusal enerjilerinin olmaması da kimseye fayda sağlamaz.

"Ben öyle demedim."

"Ben öyle demedim."

Bu ifade, tipik bir manipülasyon taktiği gibi görünse de, çoğu zaman artık duygusal enerjisi kalmayan birine de işaret eder. Her şey yolundaymış gibi davranmakta ne kadar başarılı olsalar da kırılma noktasına geldikleri zaman insanlara ters davranmaya başlarlar.

Günlerini atlatmak için adeta otomatik pilot modunda yaşarlar ve biri onlara nasıl olduklarını sorduğu anda kendilerini köşeye sıkıştırılmış hissedip savunmaya geçerler. Bu nedenle söylediklerinin arkasında duracak enerjileri bile yoktur.

"Affedersiniz, tekrar edebilir misiniz?"

"Affedersiniz, tekrar edebilir misiniz?"

Duygusal zayıflık yaşayan kişilerde,  ruh hali düzelse bile zihin bulanıklığı devam edebilir. Konsantre olmakta zorlanırlar. Sık sık yorgun ve bitkin görünürler. Yorgunlukla başa çıkmak için kendilerini soyutlar ve insanlardan söylediklerini tekrarlamalarını isterler.

Sosyal etkileşim enerjisi çabuk tükenen insanlar için, biri onlarla doğrudan konuşurken bile kendi düşüncelerine dalmak kolaydır. Bu mutlaka bir zayıflık değil, aksine sunabilecekleri en düşük duygusal enerji seviyesidir.

"İyiyim."

"İyiyim."

'Nasılsın?' diye sorulduğunda kendini kapatmak, kişinin daha derine inme isteğinin olmadığının bir göstergesidir. Ya kırılganlıktan korkar ya da duygusal enerjisi tükenmiştir ve o dakikadan sonra kendini açıklamak istemez. Duygularını dile getirmenin bir yolunu bulamazlar çünkü kendileri bile onları kabul edemez veya işleyemezler.

"Umurumda değil."

"Umurumda değil."

Bir kişi normalde keyif aldığı şeylere, ister arkadaşlarıyla sosyal etkileşimler olsun ister hobiler, ilgisini kaybettiğinde, genellikle yüzeyin altında daha derin bir sorunla boğuşuyordur. Hayatlarına neşe getiren şeylere karşı heyecan duymayı bırakırlar çünkü diğer her şey enerjilerinin çok büyük bir kısmını tüketir.

Duygusal enerjileri tükenmiş bu insanlar için 'Umurumda değil' ve 'İlgilenmiyorum' yaygın ifadeler haline gelir.

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"Bu konuyu artık kapatalım."

"Bu konuyu artık kapatalım."

İlişkide bir sorunu kendileri dile getirseler bile, duygusal enerjisi olmayan kişiler zorlu konuşmaları genellikle reddeder ve bunlardan kaçınırlar. Sosyal ortamlarda bulunmak ve cesur bir yüz takınmak için bile zar zor enerjileri vardır, hele ki uzun zamandır görmezden geldikleri derin duyguları ortaya çıkarmak hiç mümkün değildir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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