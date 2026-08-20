Psikolojiye Göre Duygusal Enerjisi Zayıf İnsanların Kurdukları Cümleler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Duygusal enerjisi zayıf kişiler, genellikle kendine güveni az olan kişilerdir. Öz güvensizliklerini saklamaya çalışsalar da kurdukları cümlelerden bu eksikliği fark edebilirsiniz. Kendi iyiliklerini baltalayan kişiler, kırılganlıktan kaçınmak için bu yönteme başvursalar da aslında kendilerine kötülük yapmış olurlar.
İşte duygusal enerjisi zayıf olan bir kişinin, hislerini gizlemeye çalışırken kullandığı ifadeler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Çok yorgunum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ben öyle demedim."
"Affedersiniz, tekrar edebilir misiniz?"
"İyiyim."
"Umurumda değil."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu konuyu artık kapatalım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın