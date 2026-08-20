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Sevgiliye Alınacak En Kötü Hediye Fikirleri!

Sevgiliye Alınacak En Kötü Hediye Fikirleri!

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 09:07
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Hediye almak da vermek de son derece güzel ve bir o kadar da zor bir şeydir. Sizin romantik olacağını düşündüğünüz bir hediye fikri, karşı tarafa 'saçma' gelebilir hatta kalbini kırabilir! Sevgiliye alınabilecek en kötü hediye, ona değer verilmediğini veya onu hiç tanımadığınızı gösteren hediyelerdir. 

 Siz siz olun, sevgilinize/eşinize bu hediyeleri vermeyin!

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Kişisel bakım ürünleri

Kişisel bakım ürünleri

Ter kokusu önleyici deodorantlar, diyet listeleri, tartı, selülit kremi veya epilasyon aleti gibi 'bende bir sorun mu var?' hissi uyandıran eşyalardan bahsediyoruz. Tabii sevgilinizin/eşinizin almak istediği ama bir türlü alamadığı herhangi bir bakım ürününü almak çok da zararlı olmayabilir. Yine de siz siz olun, özel bir günde böyle tat kaçıran hediyelerden uzak durun.

Ortak ev eşyaları

Ortak ev eşyaları

Şunu bir kabul edelim: Ev eşyaları kişisel hediye değildir. Elektrikli süpürge, ütü, tencere seti, mutfak robotu... Bunlar ne sevgiliye ne de anneye hediyedir. Eve alınan demirbaş ürünlerdir.

Özensiz seçimler

Özensiz seçimler

Sevgilinize alacağınız hediyenin büyüğü, küçüğü, pahalısı, ucuzu olmaz. Önemli olan onu ne kadar düşündüğünüzü gösteren bir hediyedir. Örneğin birçok kadın, pahalı ama tarzı olmayan bir takı yerine daha ucuz ama tam da kendi sevdiği tarzda olan bir takıyı tercih eder. Sırf çok para verdiniz diye karşınızdaki o hediyeyi sevecek diye bir şey yok.

Egoist hediyeler

Egoist hediyeler

Artık 'sadece' kendi fotoğrafınızın basılı olduğu hediyelerin vakti geçmedi mi? Kupalar, yastıklar, çoraplar... Sevgilinizle birlikte komik bir fotoğrafınızı bastırmanız çok kabul edilebilir. Fakat siz siz olun sadece kendi fotoğrafınızı bastırıp vermeyin.

Çirkin peluşlar, esprisi kaçmış hediyelikler

Çirkin peluşlar, esprisi kaçmış hediyelikler

Kalitesiz peluş oyuncaklar, ne olduğu anlaşılamayan toz toplayıcı biblolar veya esprisi kaçmış absürt kıyafetler. Unutmayın ki bazı hediyelerin de modası var. 

Peki sevgilinize alabileceğiniz en güzel hediye ne?

Sevgilinize alabileceğiniz en romantik hediye, ne olursa olsun onu düşündüğünüzü, sevdiğinizi, tanıdığınızı gösteren bir hediyedir. Küçük bir peluş olsa da beraber anınızın olduğu bir hayvanın şeklinde olması, bir kolye olsa da ona hayallerini hatırlatan bir kolye olması, en sevdiği renkte alacağınız bir çanta olması yeterlidir. Trendleri değil, sevgilinizin zevklerini takip ederek en güzel hediyeyi seçebilirsiniz.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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