Sevgiliye Alınacak En Kötü Hediye Fikirleri!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hediye almak da vermek de son derece güzel ve bir o kadar da zor bir şeydir. Sizin romantik olacağını düşündüğünüz bir hediye fikri, karşı tarafa 'saçma' gelebilir hatta kalbini kırabilir! Sevgiliye alınabilecek en kötü hediye, ona değer verilmediğini veya onu hiç tanımadığınızı gösteren hediyelerdir.
Siz siz olun, sevgilinize/eşinize bu hediyeleri vermeyin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kişisel bakım ürünleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortak ev eşyaları
Özensiz seçimler
Egoist hediyeler
Çirkin peluşlar, esprisi kaçmış hediyelikler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın