9 Ayın En Çok Değer Kaybeden Yatırım Aracı Belli Oldu

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi, piyasalarda sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Yükselen faiz ortamı tahvil piyasalarında satışları hızlandırırken Dolar Endeksi’ne olan talebi destekledi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ise ons bazlı değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırarak fiyatları geriye çekti.

Sene başında 4 bin 313 dolar seviyesinden işlem görmeye başlayan ons altın, ocak ayında 5 bin 600 dolar ile rekor kırdı. Ocak ve şubat aylarındaki güçlü yükselişin ardından mart ayında yaşanan jeopolitik gelişmelerle birlikte yüzde 11,32 oranında gerileyen altın, 2008 finansal krizinden bu yana en sert aylık düşüşlerinden birini kaydetti.

Haziranda 4 bin 7 dolara kadar inen ons altın, temmuz ve ağustostaki toparlanma çabalarına rağmen eylülde yüzde 6,6 değer kaybetti ve ayı 4 bin 157 dolardan tamamladı. Bu gelişmeler doğrultusunda ons altının ilk 9 aydaki toplam değer kaybı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.