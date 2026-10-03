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Ekonomi
9 Ayın En Çok Değer Kaybeden Yatırım Aracı Belli Oldu

9 Ayın En Çok Değer Kaybeden Yatırım Aracı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 21:01
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Küresel emtia piyasalarında jeopolitik gerilimler, yükselen tahvil faizleri, güçlü dolar ve faiz politikaları değerli metaller üzerinde belirgin bir baskı oluşturdu. Yılın ilk dokuz aylık dönemi geride kalırken; altın, gümüş, platin ve paladyumda satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. İlk aylarda rekor seviyeleri test eden kıymetli madenler, tırmanan jeopolitik risklerin ardından kazançlarını geri vererek yönünü aşağı çevirdi. Yılın 9 aylık diliminde en çok değer kaybeden emtia ise yüzde 24,4’lük kayıpla paladyum oldu.

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Altında 9 Aylık Kayıp Yüzde 3,6 Olarak Kayıtlara Geçti

Altında 9 Aylık Kayıp Yüzde 3,6 Olarak Kayıtlara Geçti

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi, piyasalarda sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Yükselen faiz ortamı tahvil piyasalarında satışları hızlandırırken Dolar Endeksi’ne olan talebi destekledi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ise ons bazlı değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırarak fiyatları geriye çekti.

Sene başında 4 bin 313 dolar seviyesinden işlem görmeye başlayan ons altın, ocak ayında 5 bin 600 dolar ile rekor kırdı. Ocak ve şubat aylarındaki güçlü yükselişin ardından mart ayında yaşanan jeopolitik gelişmelerle birlikte yüzde 11,32 oranında gerileyen altın, 2008 finansal krizinden bu yana en sert aylık düşüşlerinden birini kaydetti.   

Haziranda 4 bin 7 dolara kadar inen ons altın, temmuz ve ağustostaki toparlanma çabalarına rağmen eylülde yüzde 6,6 değer kaybetti ve ayı 4 bin 157 dolardan tamamladı. Bu gelişmeler doğrultusunda ons altının ilk 9 aydaki toplam değer kaybı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Gümüş ve Platin Yüksek Oranlı Kayıplar Verdi

Gümüş ve Platin Yüksek Oranlı Kayıplar Verdi

Yıla 71 dolar seviyesinde başlayan ons gümüş, ocak ayında 121,7 dolarla tarihi zirvesini gördü. Şubatı yükselişle kapatsa da mart ayında yüzde 19,9 ve haziranda yüzde 22 gibi sert düşüşler yaşadı. Eylül ayında yaşanan yüzde 7,6'lık geri çekilmeyle birlikte gümüşün 9 aylık toplam kaybı yüzde 14,8’e ulaştı.

Benzer şekilde platin de yıla başladığı 2 bin 54 dolar seviyesinden ocakta 2 bin 923,3 dolara yükselerek rekor kırdı. Ancak jeopolitik risklerin tırmanması ve doların güçlenmesiyle gerilemeye başlayan platin, ilk yarıdaki kayıpların ardından eylüldeki yüzde 4,6'lık düşüşle 1.712 dolara indi. Platinin 9 aylık performansı yüzde 16,7'lik bir düşüşe işaret etti.

9 Ayın En Çok Değer Kaybeden Yatırım Aracı Paladyum Oldu

9 Ayın En Çok Değer Kaybeden Yatırım Aracı Paladyum Oldu

Değerli metaller arasında yılın en çok gerileyen metali paladyum oldu. Sene başında 1.603 dolardan işlem gören ve şubatta 1.788,7 dolara kadar çıkan paladyum; mart, mayıs ve haziran aylarında ardı ardına değer kaybetti. Yaz aylarındaki sınırlı toparlanmaya rağmen eylülde yüzde 11,1 düşerek 1.211,2 dolara kadar gerileyen paladyumun 9 aylık toplam kaybı yüzde 24,4 oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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