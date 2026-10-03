9 Ayın En Çok Değer Kaybeden Yatırım Aracı Belli Oldu
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Küresel emtia piyasalarında jeopolitik gerilimler, yükselen tahvil faizleri, güçlü dolar ve faiz politikaları değerli metaller üzerinde belirgin bir baskı oluşturdu. Yılın ilk dokuz aylık dönemi geride kalırken; altın, gümüş, platin ve paladyumda satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. İlk aylarda rekor seviyeleri test eden kıymetli madenler, tırmanan jeopolitik risklerin ardından kazançlarını geri vererek yönünü aşağı çevirdi. Yılın 9 aylık diliminde en çok değer kaybeden emtia ise yüzde 24,4’lük kayıpla paladyum oldu.
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Altında 9 Aylık Kayıp Yüzde 3,6 Olarak Kayıtlara Geçti
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Gümüş ve Platin Yüksek Oranlı Kayıplar Verdi
9 Ayın En Çok Değer Kaybeden Yatırım Aracı Paladyum Oldu
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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