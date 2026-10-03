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Netflix'e Dev Zam Geldi: Yeni Abonelik Ücretleri Belli Oldu

Netflix'e Dev Zam Geldi: Yeni Abonelik Ücretleri Belli Oldu

Zam Netflix
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 12:23
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Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine zam yaptı. Üç paketin de fiyatı yükseldi: Temel plan 259,99 TL, Standart plan 389,99 TL, Premium plan ise 499,99 TL oldu. Zam tutarları paketine göre 70 ile 120 TL arasında değişiyor.

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Netflix abonelik ücretlerine zam geldi.

Netflix abonelik ücretlerine zam geldi.

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'de sunduğu üyelik paketlerinin tamamında fiyat güncellemesine gitti. Yeni tarifeyle birlikte Temel plan 189,99 TL'den 259,99 TL'ye çıkarken, Standart plan 289,99 TL'den 389,99 TL'ye yükseldi. Premium plan ise 379,99 TL olan aylık ücretinden 499,99 TL'ye ulaştı.

En düşük artış, giriş seviyesindeki Temel pakette 70 TL olarak gerçekleşti. Standart pakette zam 100 TL'yi bulurken, en yüksek artış 120 TL ile Premium pakette kaydedildi.

Oranlara bakıldığında tablo daha da netleşiyor: Temel pakete yaklaşık yüzde 37, Standart pakete yaklaşık yüzde 34, Premium pakete ise yaklaşık yüzde 32 zam geldi. Yani görece ucuz paketler, yüzde olarak daha sert zamlandı. Zamlı tarife 3 Ekim 2026 itibarıyla geçerli.

Yeni ücret belli oldu.

Yeni ücret belli oldu.

Aylık farklar küçük görünse de yıllık bazda bütçeye yansıması hissediliyor. Aynı paketi bir yıl boyunca kullanan Temel plan abonesi, eski tarifeye göre 840 TL daha fazla ödeyecek. Standart planda bu fark 1.200 TL, Premium planda ise 1.440 TL'ye çıkıyor.

Yeni fiyatlarla bir yıllık toplam maliyet de şöyle şekilleniyor: Temel plan yaklaşık 3.120 TL, Standart plan yaklaşık 4.680 TL, Premium plan ise yaklaşık 6.000 TL. Birden fazla dijital platforma abone olan hanelerde bu rakamlar, dizi ve film harcamasını belirgin biçimde yukarı çekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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