Netflix'e Dev Zam Geldi: Yeni Abonelik Ücretleri Belli Oldu

Aylık farklar küçük görünse de yıllık bazda bütçeye yansıması hissediliyor. Aynı paketi bir yıl boyunca kullanan Temel plan abonesi, eski tarifeye göre 840 TL daha fazla ödeyecek. Standart planda bu fark 1.200 TL, Premium planda ise 1.440 TL'ye çıkıyor.

Yeni fiyatlarla bir yıllık toplam maliyet de şöyle şekilleniyor: Temel plan yaklaşık 3.120 TL, Standart plan yaklaşık 4.680 TL, Premium plan ise yaklaşık 6.000 TL. Birden fazla dijital platforma abone olan hanelerde bu rakamlar, dizi ve film harcamasını belirgin biçimde yukarı çekiyor.