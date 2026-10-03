Wanda Nara ile Maxi Lopez Yıllar Sonra Barıştı: Tartışmanın Ardından Paylaşım Geldi

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Nara, MasterChef Celebrity programının canlı yayınında Lopez'in geçen yıl kendisi hakkında yapılan olumsuz konuşmaların ekran görüntülerini ilettiğini söylemişti. Lopez de bu sözlere şüpheci bir yanıt vermişti. Tartışmadan birkaç gün sonra Nara, Instagram'da ikisinin birlikte oturduğu bir fotoğrafı 'Barıştık' yazısıyla paylaştı. Lopez ise çocukları için yola devam etmeleri gerektiğini belirten bir mesajla karşılık verdi.