article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Wanda Nara ile Maxi Lopez Yıllar Sonra Barıştı: Tartışmanın Ardından Paylaşım Geldi

Wanda Nara ile Maxi Lopez Yıllar Sonra Barıştı: Tartışmanın Ardından Paylaşım Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 20:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arjantinli ünlü isim Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki buzları yıllar sonra eritti. Barışmanın arkasındaki gelişmeler ve geçmişe dair detaylar ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Wanda Nara ile Maxi Lopez yıllar sonra barıştı.

Wanda Nara ile Maxi Lopez yıllar sonra barıştı.

Wanda Nara, üç çocuğunun babası olan eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki sorunları geride bırakarak yeniden bir araya geldi. İkilinin yolları ayrıldığında Lopez'in o dönemki takım arkadaşı Mauro Icardi'nin adı gündeme gelmiş, bu süreçte Lopez ile Icardi arasındaki ilişki de bozulmuştu.

"Barıştık"

"Barıştık"

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Nara, MasterChef Celebrity programının canlı yayınında Lopez'in geçen yıl kendisi hakkında yapılan olumsuz konuşmaların ekran görüntülerini ilettiğini söylemişti. Lopez de bu sözlere şüpheci bir yanıt vermişti. Tartışmadan birkaç gün sonra Nara, Instagram'da ikisinin birlikte oturduğu bir fotoğrafı 'Barıştık' yazısıyla paylaştı. Lopez ise çocukları için yola devam etmeleri gerektiğini belirten bir mesajla karşılık verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın