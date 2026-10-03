Wanda Nara ile Maxi Lopez Yıllar Sonra Barıştı: Tartışmanın Ardından Paylaşım Geldi
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Arjantinli ünlü isim Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki buzları yıllar sonra eritti. Barışmanın arkasındaki gelişmeler ve geçmişe dair detaylar ortaya çıktı.
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Wanda Nara ile Maxi Lopez yıllar sonra barıştı.
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"Barıştık"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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