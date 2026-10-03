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Ronaldo Krizinde Yeni Perde: Jesus, Federasyonun Önerisini Kabul Etti, Gözler Ronaldo'da

Ronaldo Krizinde Yeni Perde: Jesus, Federasyonun Önerisini Kabul Etti, Gözler Ronaldo'da

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 20:17
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Portekiz Milli Takımı'nda Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme oldu. Sorunun çözümüne yönelik ilk adım atıldı, şimdi gözler yıldız futbolcunun vereceği yanıtta.

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Jesus, Federasyonun önerisini kabul etti.

Jesus, Federasyonun önerisini kabul etti.

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre Jorge Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan gelen öneri üzerine Ronaldo ile görüşmeyi kabul etti. Federasyonun, ilişkilerin tamamen kopmasını istemediği için Jesus'tan bu görüşmeyi yapmasını talep ettiği belirtildi. Federasyon Başkanı Pedro Proença'nın iki isim arasında arabuluculuk yaptığı aktarılırken, federasyon şu anda Ronaldo'dan gelecek yanıtı bekliyor.

Ronaldo, yedek kalınca milli takım kampını terk etmişti.

Ronaldo, yedek kalınca milli takım kampını terk etmişti.

41 yaşındaki Ronaldo, yedek kulübesinde kaldığı maçın ardından teknik direktöre tepki göstererek milli takım kampını terk etmişti. Bir sakatlığı bulunmayan yıldız futbolcunun maç sonrasındaki iki antrenmana da çıkmadığı belirtilmişti. Ronaldo'nun şu anda Madrid'de olduğu ve henüz bir açıklama yapmadığı aktarıldı.

Portekiz'de kamuoyu ikiye bölündü.

Portekiz'de kamuoyu ikiye bölündü.

Krizin ardından Portekiz'de kamuoyu iki farklı görüşe ayrıldı. Bir kesim Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savunurken, diğer kesim Jesus'un haklı olduğunu ileri sürüyor. Jesus'un da bir sonraki basın toplantısında yaşananlara ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.

Kamptan izinsiz ayrılanlara 6 aya kadar men cezası veriliyor.

Kamptan izinsiz ayrılanlara 6 aya kadar men cezası veriliyor.

Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Yönetmeliği'ne göre milli takımdan izinsiz ayrılan futbolcular 1 ila 6 ay arasında men cezası ve para cezasıyla karşılaşabiliyor. Ronaldo'nun kamptan ayrılması bu nedenle yaptırım riskini de gündeme getirmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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