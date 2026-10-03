Ronaldo Krizinde Yeni Perde: Jesus, Federasyonun Önerisini Kabul Etti, Gözler Ronaldo'da

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre Jorge Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan gelen öneri üzerine Ronaldo ile görüşmeyi kabul etti. Federasyonun, ilişkilerin tamamen kopmasını istemediği için Jesus'tan bu görüşmeyi yapmasını talep ettiği belirtildi. Federasyon Başkanı Pedro Proença'nın iki isim arasında arabuluculuk yaptığı aktarılırken, federasyon şu anda Ronaldo'dan gelecek yanıtı bekliyor.