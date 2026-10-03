Ronaldo Krizinde Yeni Perde: Jesus, Federasyonun Önerisini Kabul Etti, Gözler Ronaldo'da
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Portekiz Milli Takımı'nda Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme oldu. Sorunun çözümüne yönelik ilk adım atıldı, şimdi gözler yıldız futbolcunun vereceği yanıtta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jesus, Federasyonun önerisini kabul etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ronaldo, yedek kalınca milli takım kampını terk etmişti.
Portekiz'de kamuoyu ikiye bölündü.
Kamptan izinsiz ayrılanlara 6 aya kadar men cezası veriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın