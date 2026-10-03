Afyon'da Yıllardır Devam Eden Düğün Geleneği Gereği Arkadaşları Damadı Perişan Etti

Türkiye'nin pek çok yöresinde düğünler yalnızca gelin ve damadın değil, ailelerin ve arkadaş gruplarının da ortak bir eğlence alanı haline geliyor. Özellikle damat adayı söz konusu olduğunda arkadaşlar, evlilik yolunda ilerleyen dostlarına unutamayacağı bir gün yaşatmak için yöreye özgü şakalara başvuruyor. Yıllar içinde bu şakalar, yörenin düğün kültürünün ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor.
Afyonkarahisar'da yıllardır sürdürülen düğün geleneğinde de damat için ilginç bir eğlence düzenlendi. Plastik bir sandalyeye oturtulan damadın başından aşağı arkadaşları tarafından kola, su ve deterjan gibi çeşitli malzemelerin döküldüğü görüldü. O anlar düğünde bulunanları eğlendirirken, bu gelenekle ilk kez karşılaşanları dehşete düşürdü.
Afyonkarahisar'da, özellikle de Sandıklı ilçesinde yıllardır sürdürülen bu gelenek, halk arasında 'damat eziyeti' ya da 'erkek eziyeti' olarak biliniyor.
2021 yazında Sandıklı'da gerçekleşen bir düğünde damadın başına peruk takılmış, dudağına ruj sürülmüş ve kadın kıyafeti giydirilmişti ve o görüntüler de viral olmuştu. Sokak ortasında yemek yaptırılan damat, yerleri süpürüp kilim sermek zorunda kalırken arkadaşlarına çay servisi yapmış ve baklava yedirmişti. Müzik eşliğinde oynayan damadın başında ise onlarca yumurta kırılmıştı. Yine Sandıklı'da gerçekleşen bir başka düğünün ardından arkadaşları tarafından evinden çıkarılan damada eşarp ve etek giydirilmiş, yerdeki çöpler süpürtülmüş, menemen yaptırılmış ve damat eve gönderilmeden önce sırtına yumruklar indirilmişti.
Benzer uygulamalar Türkiye'nin başka bölgelerinde de karşımıza çıkıyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde damadın suya basıldığı, Bursa'nın İznik ilçesinde ise şalvar giydirilen damadın sokak ortasında leğende yıkandığı düğünler daha önce de haberlere konu olmuştu. Kimilerine göre bu tarz gelenekler, gelin ve damadın en özel gününe gölge düşürse de, bunların birer gelenek olduğunu, haliyle yaşatılması gerektiğini savunanlar da var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın