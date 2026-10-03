Afyon'da Yıllardır Devam Eden Düğün Geleneği Gereği Arkadaşları Damadı Perişan Etti

Türkiye'nin pek çok yöresinde düğünler yalnızca gelin ve damadın değil, ailelerin ve arkadaş gruplarının da ortak bir eğlence alanı haline geliyor. Özellikle damat adayı söz konusu olduğunda arkadaşlar, evlilik yolunda ilerleyen dostlarına unutamayacağı bir gün yaşatmak için yöreye özgü şakalara başvuruyor. Yıllar içinde bu şakalar, yörenin düğün kültürünün ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor.

Afyonkarahisar'da yıllardır sürdürülen düğün geleneğinde de damat için ilginç bir eğlence düzenlendi. Plastik bir sandalyeye oturtulan damadın başından aşağı arkadaşları tarafından kola, su ve deterjan gibi çeşitli malzemelerin döküldüğü görüldü. O anlar düğünde bulunanları eğlendirirken, bu gelenekle ilk kez karşılaşanları dehşete düşürdü.

Kaynak