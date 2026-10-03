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Göktaş ve Kılıçdaroğlu Görüşmesinin Perde Arkası: "Beni Kimse Kullansın İstemiyorum"

Göktaş ve Kılıçdaroğlu Görüşmesinin Perde Arkası: "Beni Kimse Kullansın İstemiyorum"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 20:37
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Komedyen Deniz Göktaş'ın duruşma öncesi adliyede Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Göktaş'ın avukatı, o sabah yaşananları gazeteci Fatih Altaylı'nın programında anlattı.

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Avukat, Kılıçdaroğlu'nun danışmanının sabahtan beri aradığını söyledi.

Avukat, Kılıçdaroğlu'nun danışmanının sabahtan beri aradığını söyledi.

Göktaş'ın avukatı Mehmet Sinan Aslan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanının sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini defalarca aradığını söyledi. Aslan, bu aramalar üzerine numarayı engellediğini belirtti. Avukat adliyedeki durumu şöyle anlattı. 'Adliyeye gittim. Dediler ki, 'Saat sekizden beri Kılıçdaroğlu burada.' Çünkü duruşma onda olacak.' dedi. Aslan, adliyede bekleyen Kılıçdaroğlu'nun resmi bir görevi ya da yetkisi bulunmadığına da dikkat çekti.

Göktaş görüşme önerisini önce reddetti.

Göktaş görüşme önerisini önce reddetti.

Aslan'ın aktardığına göre Göktaş'a Kılıçdaroğlu'nun adliyede olduğu söylendiğinde komedyen görüşmeyi kabul etmedi. Göktaş'ın yanıtı 'Yok asla, beni kimse kullansın istemiyorum.' oldu. Avukata göre Göktaş daha sonra 'Beni Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdüler' dedi. Görüşme sırasında polis memurlarının Göktaş'a 'Kendinden yaşlı bir insana bu kadar sert, kaba davranmasaydın' dediği, Göktaş'ın ise 'Zorla görüştürdüler, ne münasebet' karşılığını verdiği de avukatın anlatımları arasında yer aldı.

Aslan, böyle bir uygulamaya 25 yılda rastlamadığını söyledi.

Aslan, böyle bir uygulamaya 25 yılda rastlamadığını söyledi.

Altaylı'nın programında konuşan Aslan, 25 yıllık meslek hayatında şüpheli bir tutukluyla üçüncü bir kişinin görüştürüldüğünü daha önce hiç görmediğini ve bunun hukuken rastlanmadık bir uygulama olduğunu söyledi. Göktaş da 88 günlük tutukluluğun ardından ilk celsede tahliye edildiği 28 Eylül'de aynı görüşmeyi anlatmıştı. Komedyen, görüşmek istemediğini birkaç kez söylemesine rağmen duruşma öncesi bir polis memuru tarafından görüştürüldüğünü aktarmıştı. Göktaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine geçmiş olsun dediğini, kendisinin de teşekkür ettiğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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