Göktaş ve Kılıçdaroğlu Görüşmesinin Perde Arkası: "Beni Kimse Kullansın İstemiyorum"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Komedyen Deniz Göktaş'ın duruşma öncesi adliyede Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Göktaş'ın avukatı, o sabah yaşananları gazeteci Fatih Altaylı'nın programında anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat, Kılıçdaroğlu'nun danışmanının sabahtan beri aradığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göktaş görüşme önerisini önce reddetti.
Aslan, böyle bir uygulamaya 25 yılda rastlamadığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın