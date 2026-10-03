Göktaş ve Kılıçdaroğlu Görüşmesinin Perde Arkası: "Beni Kimse Kullansın İstemiyorum"

Altaylı'nın programında konuşan Aslan, 25 yıllık meslek hayatında şüpheli bir tutukluyla üçüncü bir kişinin görüştürüldüğünü daha önce hiç görmediğini ve bunun hukuken rastlanmadık bir uygulama olduğunu söyledi. Göktaş da 88 günlük tutukluluğun ardından ilk celsede tahliye edildiği 28 Eylül'de aynı görüşmeyi anlatmıştı. Komedyen, görüşmek istemediğini birkaç kez söylemesine rağmen duruşma öncesi bir polis memuru tarafından görüştürüldüğünü aktarmıştı. Göktaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine geçmiş olsun dediğini, kendisinin de teşekkür ettiğini söyledi.