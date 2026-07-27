Bir Kadının İlişki Kriteri Gündem Oldu: "Tek Başına Yaşamıyorsa Olmaz"
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Kaynak: https://nypost.com/2026/07/20/lifesty...
ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Katie Nguyen'in flört kriteri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Nguyen, 30'lu yaşlardaki bir erkeğin ev arkadaşıyla yaşamasını ilişki için olumsuz bir işaret olarak gördüğünü söylerken, bu görüş kısa sürede büyük bir tartışmaya dönüştü. Kimileri bu beklentiyi haklı bulurken, kimileri ise artan yaşam maliyetleri nedeniyle ev arkadaşıyla yaşamanın artık tamamen ekonomik bir tercih olduğunu savundu.
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ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Katie Nguyen, partner seçiminde en çok önem verdiği konulardan birinin tek başına yaşamak olduğunu söylüyor.
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Bu görüşe katılmayanların sayısı da az değil.
Ev arkadaşı platformu Diggz'in paylaştığı verilere göre erkekler, kadınlara kıyasla daha ileri yaşlarda ev arkadaşıyla yaşamaya devam ediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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