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Bir Kadının İlişki Kriteri Gündem Oldu: "Tek Başına Yaşamıyorsa Olmaz"

Bir Kadının İlişki Kriteri Gündem Oldu: "Tek Başına Yaşamıyorsa Olmaz"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 19:41
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ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Katie Nguyen'in flört kriteri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Nguyen, 30'lu yaşlardaki bir erkeğin ev arkadaşıyla yaşamasını ilişki için olumsuz bir işaret olarak gördüğünü söylerken, bu görüş kısa sürede büyük bir tartışmaya dönüştü. Kimileri bu beklentiyi haklı bulurken, kimileri ise artan yaşam maliyetleri nedeniyle ev arkadaşıyla yaşamanın artık tamamen ekonomik bir tercih olduğunu savundu.

Kaynak: https://nypost.com/2026/07/20/lifesty...
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ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Katie Nguyen, partner seçiminde en çok önem verdiği konulardan birinin tek başına yaşamak olduğunu söylüyor.

ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Katie Nguyen, partner seçiminde en çok önem verdiği konulardan birinin tek başına yaşamak olduğunu söylüyor.

Üniversite yıllarından beri yalnız yaşayan Nguyen, artık ev satın almayı planladığını ve hayatına girecek kişinin de benzer bir noktada olmasını beklediğini ifade ediyor.

Nguyen'e göre mesele sadece aynı evi biriyle paylaşmak değil. Ona göre tek başına yaşayabilmek, bağımsız bir hayat kurduğunu ve geleceği için plan yaptığını gösteriyor. 'Yalnız yaşamak bana huzur veriyor. Hayatıma girecek kişinin de aynı bağımsızlığı yakalamış olmasını istiyorum.' diyor.

Benzer bir çıkış da popüler bir podcast sunucusundan geldi. Paulette Agu, 'Ev arkadaşı olan biriyle ilişki yaşamam. Bir erkeğin tek başına ayakta durabildiğini görmek isterim.' sözleriyle sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu görüşe katılmayanların sayısı da az değil.

Bu görüşe katılmayanların sayısı da az değil.

Özellikle Reddit ve TikTok'ta binlerce kullanıcı, yüksek kiralar nedeniyle ev arkadaşının artık bir zorunluluk haline geldiğini savunuyor.

Bir kullanıcı, 'Ev arkadaşımla yaşamaktan gayet mutluyum. Bu sayede ciddi para biriktiriyorum.' yorumunu yaptı.

Yıllık 200 bin dolar kazandığını söyleyen başka bir kullanıcı ise, 'Tek başıma yaşadım ama gereksiz masraf olduğunu fark ettim. Ciddi bir ilişkim olana kadar arkadaşımla yaşamaya devam edeceğim.' dedi.

Bir başkası ise yaşlı anne ve babasına baktığını, sürekli iş seyahatinde olduğu için boş duran bir eve kira vermenin mantıklı olmadığını anlattı.

Ev arkadaşı platformu Diggz'in paylaştığı verilere göre erkekler, kadınlara kıyasla daha ileri yaşlarda ev arkadaşıyla yaşamaya devam ediyor.

Ev arkadaşı platformu Diggz'in paylaştığı verilere göre erkekler, kadınlara kıyasla daha ileri yaşlarda ev arkadaşıyla yaşamaya devam ediyor.

New York'ta ev arkadaşı arayan erkeklerin ortanca yaşı 26 iken kadınlarda bu yaş 24. ABD genelinde ise erkeklerde 28, kadınlarda 26.

Şirketin CEO'su Rany Burstein da gençlik yıllarında kadınları etkilemek için tek başına yaşadığını ancak bugün dönüp baktığında bunun doğru bir karar olmadığını düşündüğünü söylüyor.

Burstein'a göre günümüz ekonomik koşullarında ev arkadaşıyla yaşamak başarısızlık değil, aksine mantıklı bir finansal strateji. Hatta yalnız yaşamaya harcadığı parayı yatırım yapmak ya da ev almak için kullanabilmiş olmayı tercih edeceğini belirtiyor.

'Özel Alanımı Paylaşmak İstemiyorum'

23 yaşındaki Ciara O'Reilly ise tek başına yaşayan birinin daha bağımsız ve oturmuş bir hayatı olduğu izlenimini verdiğini düşünüyor. Üstelik buluşmalarda özel bir alanın olmasının da ilişkiyi kolaylaştırdığını söylüyor.

Yine de O'Reilly, tek başına yaşamanın kimseyi otomatik olarak iyi bir partner yapmadığını, ev arkadaşı olan herkesin de ilişkiye hazır olmadığı anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

31 yaşındaki Cassie Leigh ise konuya tamamen farklı bir açıdan yaklaşıyor.

'Ben erkekle ilişki yaşıyorum, ev arkadaşlarıyla değil.' diyen Leigh, geçmişte partnerinin ev arkadaşları yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatıyor. Bir ilişkisinde ev arkadaşının sağlık sorunları nedeniyle erkek arkadaşının ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldıklarını, başka bir ilişkide ise eve yayılan tahtakurularının hem maddi hem de psikolojik sorun yarattığını söylüyor.

Bu nedenle özellikle 30 yaşından sonra hâlâ kendi yaşam düzenini kuramamış olmanın kendisi için önemli bir uyarı işareti olduğunu ifade ediyor.

Ancak sosyal medyadaki tartışmanın ortak noktası şu: Günümüzde artan yaşam maliyetleri nedeniyle ev arkadaşıyla yaşamak artık eskisi kadar sıra dışı görülmüyor. Kimileri bunu bağımsızlık eksikliği olarak değerlendirirken, kimileri ise finansal açıdan bilinçli bir tercih olarak görüyor. Son kararı ise yine kişisel beklentiler ve ilişki dinamikleri belirliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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