Bir Kadının İlişki Kriteri Gündem Oldu: "Tek Başına Yaşamıyorsa Olmaz"

New York'ta ev arkadaşı arayan erkeklerin ortanca yaşı 26 iken kadınlarda bu yaş 24. ABD genelinde ise erkeklerde 28, kadınlarda 26.

Şirketin CEO'su Rany Burstein da gençlik yıllarında kadınları etkilemek için tek başına yaşadığını ancak bugün dönüp baktığında bunun doğru bir karar olmadığını düşündüğünü söylüyor.

Burstein'a göre günümüz ekonomik koşullarında ev arkadaşıyla yaşamak başarısızlık değil, aksine mantıklı bir finansal strateji. Hatta yalnız yaşamaya harcadığı parayı yatırım yapmak ya da ev almak için kullanabilmiş olmayı tercih edeceğini belirtiyor.

'Özel Alanımı Paylaşmak İstemiyorum'

23 yaşındaki Ciara O'Reilly ise tek başına yaşayan birinin daha bağımsız ve oturmuş bir hayatı olduğu izlenimini verdiğini düşünüyor. Üstelik buluşmalarda özel bir alanın olmasının da ilişkiyi kolaylaştırdığını söylüyor.

Yine de O'Reilly, tek başına yaşamanın kimseyi otomatik olarak iyi bir partner yapmadığını, ev arkadaşı olan herkesin de ilişkiye hazır olmadığı anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

31 yaşındaki Cassie Leigh ise konuya tamamen farklı bir açıdan yaklaşıyor.

'Ben erkekle ilişki yaşıyorum, ev arkadaşlarıyla değil.' diyen Leigh, geçmişte partnerinin ev arkadaşları yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatıyor. Bir ilişkisinde ev arkadaşının sağlık sorunları nedeniyle erkek arkadaşının ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldıklarını, başka bir ilişkide ise eve yayılan tahtakurularının hem maddi hem de psikolojik sorun yarattığını söylüyor.

Bu nedenle özellikle 30 yaşından sonra hâlâ kendi yaşam düzenini kuramamış olmanın kendisi için önemli bir uyarı işareti olduğunu ifade ediyor.

Ancak sosyal medyadaki tartışmanın ortak noktası şu: Günümüzde artan yaşam maliyetleri nedeniyle ev arkadaşıyla yaşamak artık eskisi kadar sıra dışı görülmüyor. Kimileri bunu bağımsızlık eksikliği olarak değerlendirirken, kimileri ise finansal açıdan bilinçli bir tercih olarak görüyor. Son kararı ise yine kişisel beklentiler ve ilişki dinamikleri belirliyor.