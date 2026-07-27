Yüksek Kiralara Karşı Çözümü Ailesinin Bahçesinde Buldu: 19 Yaşında Tek Yaşamaya Başladı

Deneyimini Tiny House Giant Journey isimli YouTube kanalında paylaşan Annie Rose, kiraya ödediği paranın boşa gittiğini düşündüğünü belirtti. Kendi evini yaptırma kararını ise şu sözlerle anlattı:

'Kısa süre içinde kira ödemenin bana kalıcı bir şey kazandırmadığını fark ettim. Ciddi miktarda para harcıyordum ama bunun geleceğime yatırım olduğunu hissetmiyordum.'

Bu düşünceyle ailesine ait bahçeyi değerlendiren Rose, küçük ama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan bir ev yaptırdı.

Küçük Ama İhtiyaçlara Göre Tasarlandı

Yaklaşık 28 metrekare büyüklüğündeki tiny house'ta mutfak, banyo, yaşam alanı ve uyku bölümü bulunuyor. Alanın her köşesi işlevsel şekilde planlanırken, genç kadın yüksek kira yükünden kurtulup daha bağımsız bir yaşam sürmeye başladığını ifade ediyor.

Son yıllarda özellikle yüksek konut maliyetleri nedeniyle tiny house'lar dünya genelinde daha fazla tercih edilmeye başlandı. Düşük maliyetli yaşam sunmaları ve daha az gider gerektirmeleri, bu evleri özellikle gençler için cazip bir alternatif haline getiriyor.