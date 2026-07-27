Yüksek Kiralara Karşı Çözümü Ailesinin Bahçesinde Buldu: 19 Yaşında Tek Yaşamaya Başladı
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Kaynak: https://www.upworthy.com/a-19-year-ol...
Yükselen kira fiyatları, özellikle gençleri farklı konut çözümleri aramaya yöneltiyor. ABD'de yaşayan 19 yaşındaki Annie Rose da kirada yaşamaya devam etmek yerine dikkat çeken bir karar aldı. Ailesinin bahçesine 28 metrekarelik bir tiny house inşa ettiren Rose, yaklaşık 39 bin euro harcayarak hem kira masrafından kurtuldu hem de 19 yaşında ev sahibi olmayı başardı.
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Konut ve kira fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bir dönemde, 19 yaşındaki Annie Rose'un aldığı karar sosyal medyada da ilgi gördü.
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"Her Ay Kira Vermek Bana Mantıklı Gelmedi"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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