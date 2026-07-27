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Yüksek Kiralara Karşı Çözümü Ailesinin Bahçesinde Buldu: 19 Yaşında Tek Yaşamaya Başladı

Yüksek Kiralara Karşı Çözümü Ailesinin Bahçesinde Buldu: 19 Yaşında Tek Yaşamaya Başladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 18:45
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Yükselen kira fiyatları, özellikle gençleri farklı konut çözümleri aramaya yöneltiyor. ABD'de yaşayan 19 yaşındaki Annie Rose da kirada yaşamaya devam etmek yerine dikkat çeken bir karar aldı. Ailesinin bahçesine 28 metrekarelik bir tiny house inşa ettiren Rose, yaklaşık 39 bin euro harcayarak hem kira masrafından kurtuldu hem de 19 yaşında ev sahibi olmayı başardı.

Kaynak: https://www.upworthy.com/a-19-year-ol...
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Konut ve kira fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bir dönemde, 19 yaşındaki Annie Rose'un aldığı karar sosyal medyada da ilgi gördü.

Konut ve kira fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bir dönemde, 19 yaşındaki Annie Rose'un aldığı karar sosyal medyada da ilgi gördü.

ABD'de yaşayan genç kadın, kiralık dairesinde yaşamaya devam etmek yerine ailesinin bahçesine 28 metrekarelik bir tiny house yaptırarak kendi yaşam alanını oluşturdu.

Toplam maliyeti yaklaşık 39 bin euro olan ev, Rose için sadece barınma ihtiyacını karşılayan bir yapı değil, aynı zamanda geleceğe yaptığı bir yatırım oldu. Genç kadın, artık her ay kira ödemek yerine kendi evinde yaşamanın kendisini daha güvende hissettirdiğini söylüyor.

"Her Ay Kira Vermek Bana Mantıklı Gelmedi"

"Her Ay Kira Vermek Bana Mantıklı Gelmedi"

Deneyimini Tiny House Giant Journey isimli YouTube kanalında paylaşan Annie Rose, kiraya ödediği paranın boşa gittiğini düşündüğünü belirtti. Kendi evini yaptırma kararını ise şu sözlerle anlattı:

'Kısa süre içinde kira ödemenin bana kalıcı bir şey kazandırmadığını fark ettim. Ciddi miktarda para harcıyordum ama bunun geleceğime yatırım olduğunu hissetmiyordum.'

Bu düşünceyle ailesine ait bahçeyi değerlendiren Rose, küçük ama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan bir ev yaptırdı.

Küçük Ama İhtiyaçlara Göre Tasarlandı

Yaklaşık 28 metrekare büyüklüğündeki tiny house'ta mutfak, banyo, yaşam alanı ve uyku bölümü bulunuyor. Alanın her köşesi işlevsel şekilde planlanırken, genç kadın yüksek kira yükünden kurtulup daha bağımsız bir yaşam sürmeye başladığını ifade ediyor.

Son yıllarda özellikle yüksek konut maliyetleri nedeniyle tiny house'lar dünya genelinde daha fazla tercih edilmeye başlandı. Düşük maliyetli yaşam sunmaları ve daha az gider gerektirmeleri, bu evleri özellikle gençler için cazip bir alternatif haline getiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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