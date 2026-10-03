Mardin'de Bir Kadın Su Birikintisinden Geçemeyen Öğrencileri Tek Tek Kucağına Alarak Karşıya Geçirdi

Yağmurlu günlerde yollarda biriken su, yetişkinlerin bile işini zorlaştırıyor. Sırtında çantasıyla okula giden bir ilkokul öğrencisi için ise okula gitmek koca bir engele dönüşebiliyor. Ülkemizde de soğuk hava ve yağışlar bir anda etkisini gösterdi. Okulların aşıldığı haftaya denk gelen yoğun yağışlar hem öğrenciler hem de veliler için daha ilk haftalardan çileye dönüştü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Abdulkadir Tutaşı İlkokulu önünde, yağışın ardından oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencileri gören bir kadın, çocukları tek tek kucağına alarak yolun karşı tarafına taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yağmurun ve çamurlu suyun ortasında çocukları ıslanmaktan koruyan bu küçük yardım, görenlerin içini ısıttı.

Kaynak