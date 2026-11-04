AKOM ve Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul'da Kuvvetli Yağış!

Kuvvetli yağış İstanbul'u esir aldı. Kadırgalar Caddesi’nde rögar kapağı yerinden çıktı yol göle döndü.

İstanbul'da etkili olan sağanak Şişli ve Beşiktaş’ta yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.

Levent'te de aniden bastıran yağmura yakalananlar duraklara sığındı. Bir kafenin ise tavanından su aktığı görüldü.