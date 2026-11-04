AKOM ve Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul'da Kuvvetli Yağış!
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AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısı vermişti. Kuvvetli yağış alarmının ardından İstanbul'da beklenen oldu. Megakentte sağanak yağış etkisini sürdürürken hayat felç oldu. AKOM yağışın etkisini azaltacağı saati açıkladı. İşte İstanbul'dan yağış görüntüleri!
İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu, yollar göle döndü.
Yol çöktü. Otomobil çöken yola düştü.
AKOM açıkladı: İstanbul'da yağışın etkisini azaltacağı saat.
Saat 16.30 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.
Araç çöken yola düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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