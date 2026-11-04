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AKOM ve Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul'da Kuvvetli Yağış!

AKOM ve Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul'da Kuvvetli Yağış!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 16:33
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AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısı vermişti. Kuvvetli yağış alarmının ardından İstanbul'da beklenen oldu. Megakentte sağanak yağış etkisini sürdürürken hayat felç oldu. AKOM yağışın etkisini azaltacağı saati açıkladı. İşte İstanbul'dan yağış görüntüleri!

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İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu, yollar göle döndü.

İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu, yollar göle döndü.

Kuvvetli yağış İstanbul'u esir aldı. Kadırgalar Caddesi’nde rögar kapağı yerinden çıktı yol göle döndü.

İstanbul'da etkili olan sağanak Şişli ve Beşiktaş’ta yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.

Levent'te de aniden bastıran yağmura yakalananlar duraklara sığındı. Bir kafenin ise tavanından su aktığı görüldü.

Yol çöktü. Otomobil çöken yola düştü.

Yol çöktü. Otomobil çöken yola düştü.

Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürülen yolda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda araçlar mahsur kaldı.

Çökmenin yaşandığı yolda araçların geçişi zorlaşırken, ihbara giden ambulansın da yolda mahsur kaldığı görüldü.

AKOM açıkladı: İstanbul'da yağışın etkisini azaltacağı saat.

AKOM açıkladı: İstanbul'da yağışın etkisini azaltacağı saat.

AKOM, İstanbul'da devam eden yağışların 16.00 - 22.00 arasında fırtınayla birlikte etkisini arttıracağını ve yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. 

AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışların Perşembe günü hafiflemesinin ve Cuma günü kenti terk etmesinin beklendiği ifade edildi.

Saat 16.30 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.

Saat 16.30 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.

Araç çöken yola düştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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