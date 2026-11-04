Ela Rümeysa Cebeci'den Sadettin Saran Sözleri
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, davanın ikinci duruşmasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Saran'ın 7 yıldır hayatında olduğunu söyleyen Cebeci, aralarındaki yazışmaların bir mizah dili olduğunu savundu. Yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yargılanan Cebeci ve Saran beraat etti.
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran beraat etti.
"Aramızdaki yazışmalar flört eden iki insanın mizah dilidir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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