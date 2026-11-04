Ela Rümeysa Cebeci'den Sadettin Saran Sözleri

Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, 'yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla ayrı ayrı en az 10'ar yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katıldı.

27 Ekim'deki ilk oturuma gelmeyen Cebeci'nin savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verilmişti. O oturumda kendini savunan Sadettin Saran'ın ise duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılmıştı; Saran bu nedenle bugün salonda yer almadı. İki isim hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol tedbiri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre soruşturma, 18 Aralık 2025'te 'Kanarya' kod adlı gizli tanığın beyanlarıyla başladı. Cebeci'nin cep telefonunda yapılan adli bilişim incelemesinde, rehberinde kayıtlı Saran ile yasaklı maddenin kullanımı, temini ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen yoğun yazışmalar tespit edildi ve dosya iki isim yönünden ayrıldı. İddianamede, yazışmaların dizi ve film repliklerine dayanan espriler olduğu yönündeki savunmalara somut deliller karşısında itibar edilmediği, her iki sanığın saç örneklerinde de yasaklı madde tespit edildiği öne sürüldü.

İki ismin beraatine karar verildi.