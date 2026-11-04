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Ela Rümeysa Cebeci'den Sadettin Saran Sözleri

Ela Rümeysa Cebeci'den Sadettin Saran Sözleri

Fenerbahçe
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 15:47
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, davanın ikinci duruşmasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Saran'ın 7 yıldır hayatında olduğunu söyleyen Cebeci, aralarındaki yazışmaların bir mizah dili olduğunu savundu. Yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yargılanan Cebeci ve Saran beraat etti.

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Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran beraat etti.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran beraat etti.

Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, 'yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla ayrı ayrı en az 10'ar yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katıldı.

27 Ekim'deki ilk oturuma gelmeyen Cebeci'nin savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verilmişti. O oturumda kendini savunan Sadettin Saran'ın ise duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılmıştı; Saran bu nedenle bugün salonda yer almadı. İki isim hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol tedbiri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre soruşturma, 18 Aralık 2025'te 'Kanarya' kod adlı gizli tanığın beyanlarıyla başladı. Cebeci'nin cep telefonunda yapılan adli bilişim incelemesinde, rehberinde kayıtlı Saran ile yasaklı maddenin kullanımı, temini ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen yoğun yazışmalar tespit edildi ve dosya iki isim yönünden ayrıldı. İddianamede, yazışmaların dizi ve film repliklerine dayanan espriler olduğu yönündeki savunmalara somut deliller karşısında itibar edilmediği, her iki sanığın saç örneklerinde de yasaklı madde tespit edildiği öne sürüldü.

İki ismin beraatine karar verildi.

"Aramızdaki yazışmalar flört eden iki insanın mizah dilidir."

"Aramızdaki yazışmalar flört eden iki insanın mizah dilidir."

Hakim karşısında konuşan Cebeci, Sadettin Saran ile ilişkisine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Saran'ın 7 yıldır hayatında olduğunu belirten Cebeci, şunları dedi:

'Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır. Bunun bir kısmı sevgililik bir kısmı dostluktur. Kendisi hala benim için çok değerlidir. Aramızdaki WhatsApp yazışmaları flört eden cilveleşen iki insanın kullandığı bir dildir bir mizah dilidir. Hatıralarımıza ve izlediğimiz filmlere repliklere ilişkin filmlerdir. Ben kimseden yasaklı madde almadım. Kullanmadım. Evimde üzerimde kanımda idrarımda yasaklı madde bulunmadı.

Hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadım.  Sporcu disiplini ile yaşadığım bir habercilik anlayışım vardır. Sizi böyle bir konu ile meşgul ettiğim için son derece üzgünüm. Suçlamaları kabul etmiyorum beraatimi talep ediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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