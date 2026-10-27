Sadettin Saran Hakkında Adli Kontrol Kararının Devamına Hükmedildi: Dava Ertelendi
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Sadettin Saran, yasaklı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması için Çağlayan Adliyesi’ndeydi. Mahkeme heyeti, Saran’ın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına, Ela Rümeysa Cebeci’nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.
Duruşma 4 Kasım’a ertelendi.
Sadettin Saran Hakim Karşısında
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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