Sadettin Saran Hakkında Adli Kontrol Kararının Devamına Hükmedildi: Dava Ertelendi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Saadettin Saran katılırken tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, Saran’ın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına, Ela Rümeysa Cebeci’nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Duruşma 4 Kasım’a ertelendi.

Saran, savunmasında 'Tamamen şakaydı... Ben burada olmaktan inanılmaz derecede üzüntü ve utanç duyuyorum' dedi.