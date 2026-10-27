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Sadettin Saran Hakkında Adli Kontrol Kararının Devamına Hükmedildi: Dava Ertelendi

Sadettin Saran Hakkında Adli Kontrol Kararının Devamına Hükmedildi: Dava Ertelendi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:40
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Sadettin Saran, yasaklı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması için Çağlayan Adliyesi’ndeydi. Mahkeme heyeti, Saran’ın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına, Ela Rümeysa Cebeci’nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. 

Duruşma 4 Kasım’a ertelendi.

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Sadettin Saran Hakim Karşısında

Sadettin Saran Hakim Karşısında

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü. 

İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Saadettin Saran katılırken tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, Saran’ın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına, Ela Rümeysa Cebeci’nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Duruşma 4 Kasım’a ertelendi.

Saran, savunmasında 'Tamamen şakaydı... Ben burada olmaktan inanılmaz derecede üzüntü ve utanç duyuyorum' dedi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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