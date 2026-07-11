Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu
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Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı. Cebeci ve Saran için istenen cezalar belli oldu.
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Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında istenen ceza belli oldu.
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Ne olmuştu? İşte Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran’ın yazışmaları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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