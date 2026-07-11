Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

İddianamede yer alan bilgilere göre soruşturma, 18 Aralık 2025 tarihinde “Kanarya” kod adlı gizli tanığın ifadesi üzerine başlatıldı. Ela Rümeysa Cebeci hakkında başlatılan soruşturma kapsamında incelenen cep telefonundan Sadettin Saran ile yazışmalar ortaya çıktı. Saran ile yasaklı madde kullanımı, temini ve kenevir ekimine dair çok sayıda mesaja ulaşıldı.

Cebeci’nin telefonunda yapılan incelemede internet üzerinden yasaklı madde sorgulaması yaptığı öğrenildi.

WhatsApp konuşmalarında Cebeci'nin, 'Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde' dediği, Saran'ın ise 'Öyle yok bende' cevabını verdiği görüldü.

Bir başka konuşmada Cebeci'nin, 'E hani ekmiştin, artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim, hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için' dediği, ardından 'Ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım' ifadelerini kullandığı yer aldı.

Yine dosyaya giren mesajlarda Saran'ın 'Çok içtik', Cebeci'nin ise 'Kafam hâlâ güzel o nasıl bir şeydi' ve 'Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine' şeklindeki ifadeleri ortaya çıktı.

Testleri pozitif çıkmıştı

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Cebeci ve Saran’ın yasaklı madde sonucu pozitif çıktı. Özellikle saç analizlerinin geçmiş dönemdeki kullanımı ortaya koyduğu belirtildi.

Cebeci ilk kez 2021 yılında Miami’de arkadaşlarıyla birlikte yasal olarak maddeyi kullandığını anlattı. Türkiye’ye döndükten sonra yurt dışından gelen arkadaşlarından temin ettiğini ve yurt dışında da kullandığını vurguladı.

Cebeci, bazı mesajlaşmaların ise film repliği olduğunu savundu.

Sadettin Saran ise savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti. Saran, pozitif çıkan test sonucunu için ise geçirdiği kanser tedavisi, kullandığı ilaçlar, ağır spor faaliyetleri ve lokal anesteziye bağlamıştı.