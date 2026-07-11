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Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 10:31
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Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ve  eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı. Cebeci ve Saran için istenen cezalar belli oldu.

Kaynak: Sabah gazetesi / Deniz Yusufoğlu

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Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında istenen ceza belli oldu.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında istenen ceza belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, 4 ay cezaevinde kalmıştı. Cebeci, 4 ayın ardından tahliye edilirken mesajları ortaya çıkan Sadettin Saran ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 

İki isim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin ‘yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep edildi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu? İşte Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran’ın yazışmaları.

Ne olmuştu? İşte Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran’ın yazışmaları.

İddianamede yer alan bilgilere göre soruşturma, 18 Aralık 2025 tarihinde “Kanarya” kod adlı gizli tanığın ifadesi üzerine başlatıldı. Ela Rümeysa Cebeci hakkında başlatılan soruşturma kapsamında incelenen cep telefonundan Sadettin Saran ile yazışmalar ortaya çıktı. Saran ile yasaklı madde kullanımı, temini ve kenevir ekimine dair çok sayıda mesaja ulaşıldı. 

Cebeci’nin telefonunda yapılan incelemede internet üzerinden yasaklı madde sorgulaması yaptığı öğrenildi.

WhatsApp konuşmalarında Cebeci'nin, 'Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde' dediği, Saran'ın ise 'Öyle yok bende' cevabını verdiği görüldü.

Bir başka konuşmada Cebeci'nin, 'E hani ekmiştin, artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim, hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için' dediği, ardından 'Ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım' ifadelerini kullandığı yer aldı.

Yine dosyaya giren mesajlarda Saran'ın 'Çok içtik', Cebeci'nin ise 'Kafam hâlâ güzel o nasıl bir şeydi' ve 'Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine' şeklindeki ifadeleri ortaya çıktı. 

Testleri pozitif çıkmıştı

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Cebeci ve Saran’ın yasaklı madde sonucu pozitif çıktı. Özellikle saç analizlerinin geçmiş dönemdeki kullanımı ortaya koyduğu belirtildi.

Cebeci ilk kez 2021 yılında Miami’de arkadaşlarıyla birlikte yasal olarak maddeyi kullandığını anlattı. Türkiye’ye döndükten sonra yurt dışından gelen arkadaşlarından temin ettiğini ve yurt dışında da kullandığını vurguladı. 

Cebeci, bazı mesajlaşmaların ise film repliği olduğunu savundu.

Sadettin Saran ise savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti. Saran, pozitif çıkan test sonucunu için ise geçirdiği kanser tedavisi, kullandığı ilaçlar, ağır spor faaliyetleri ve lokal anesteziye bağlamıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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