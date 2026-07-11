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Çocuğu Doğar Doğmaz Bunu Yapan Yaşadı! 487 Bin Kişi İkinci Emekli Maaşını Almaya Başladı

Çocuğu Doğar Doğmaz Bunu Yapan Yaşadı! 487 Bin Kişi İkinci Emekli Maaşını Almaya Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 10:09
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Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olan binlerce vatandaş 'ikinci emeklilik maaşı'nı almaya başladı. SGK üzerinden emeklilik hakkı kazanan binlerce vatandaş, BES sayesinde ikinci bir emekli maaşına kavuştu.  Son açıklanan verilere göre, sistemden emeklilik hakkı kazanarak düzenli ödeme almaya başlayanların sayısı 487 bin 118 kişiye ulaştı.

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56 yaşını dolduranlar maaşlarını almaya başladı.

56 yaşını dolduranlar maaşlarını almaya başladı.

BES'te biriken toplam fon büyüklüğü 2,4 trilyon TL'yi aştı. Özellikle enflasyona karşı birikimlerini korumak ve yaşlılık döneminde refah seviyesini artırmak isteyenler için BES, adeta güvenli bir liman olarak görülmeye başlandı.

Sistemin işleyişi ve sağladığı avantajlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, 10 yıllık prim ödeme süresini dolduran ve 56 yaş sınırını geçen vatandaşların bugün itibarıyla ek gelir elde etmeye başladığını vurguluyor. Kanal D'nin haberine göre geçmiş yıllarda düzenli olarak katkı payı ödeyen kişilerin, bugün mevcut SGK emekli maaşlarının yanına hatırı sayılır bir ek gelir koyabildiği ifade ediliyor.

Çocuk doğar doğmaz yapıyorlar: 18 yaş altı rekor kırdı.

Çocuk doğar doğmaz yapıyorlar: 18 yaş altı rekor kırdı.

Sistemin en dikkat çekici büyüme alanlarından biri ise çocuk yaş grupları oldu. 18 yaş altı çocukların sisteme dahil edilmesinin önünün açılmasıyla birlikte, anne ve babalar çocukları doğar doğmaz BES'e kaydetmeye başladı. 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla, 18 yaş altı katılımcıların toplam fon büyüklüğü 100 milyar 713 milyon lira gibi devasa bir seviyeye ulaştı.

BES nasıl hesaplanıyor? BES'te ne kadar maaş alınır?

BES nasıl hesaplanıyor? BES'te ne kadar maaş alınır?

Sistemde biriken paraya göre aylık ne kadar emekli maaşı bağlanıyor? Vatandaşların en çok merak ettiği bu soruya yönelik yapılan hesaplamalar, doğru fon tercihinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güncel senaryolara göre sistemde 3 milyon liralık birikmiş fon tutarı bulunan bir katılımcı, toplu para almak yerine 10 yıl boyunca düzenli maaş almayı tercih ederse, kendisine aylık 30 bin liranın üzerinde bir emeklilik maaşı bağlanabiliyor. Uzmanlar, bu aşamada biriken paranın miktarı kadar, tercih edilen yatırım fonlarının getiri performansının da maaş tutarını doğrudan etkilediğinin altını çiziyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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