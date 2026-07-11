Çocuğu Doğar Doğmaz Bunu Yapan Yaşadı! 487 Bin Kişi İkinci Emekli Maaşını Almaya Başladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olan binlerce vatandaş 'ikinci emeklilik maaşı'nı almaya başladı. SGK üzerinden emeklilik hakkı kazanan binlerce vatandaş, BES sayesinde ikinci bir emekli maaşına kavuştu. Son açıklanan verilere göre, sistemden emeklilik hakkı kazanarak düzenli ödeme almaya başlayanların sayısı 487 bin 118 kişiye ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
56 yaşını dolduranlar maaşlarını almaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuk doğar doğmaz yapıyorlar: 18 yaş altı rekor kırdı.
BES nasıl hesaplanıyor? BES'te ne kadar maaş alınır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın