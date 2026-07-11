Çocuğu Doğar Doğmaz Bunu Yapan Yaşadı! 487 Bin Kişi İkinci Emekli Maaşını Almaya Başladı

Sistemde biriken paraya göre aylık ne kadar emekli maaşı bağlanıyor? Vatandaşların en çok merak ettiği bu soruya yönelik yapılan hesaplamalar, doğru fon tercihinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güncel senaryolara göre sistemde 3 milyon liralık birikmiş fon tutarı bulunan bir katılımcı, toplu para almak yerine 10 yıl boyunca düzenli maaş almayı tercih ederse, kendisine aylık 30 bin liranın üzerinde bir emeklilik maaşı bağlanabiliyor. Uzmanlar, bu aşamada biriken paranın miktarı kadar, tercih edilen yatırım fonlarının getiri performansının da maaş tutarını doğrudan etkilediğinin altını çiziyor.