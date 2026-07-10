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IBAN İle Bunları Yaparken Dikkat: Farkında Olmadan Hapse Girebilirsiniz

IBAN İle Bunları Yaparken Dikkat: Farkında Olmadan Hapse Girebilirsiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 11:59
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Günlük hayatın en sık kullanılan finansal araçlarından biri olan banka hesapları ve IBAN numaraları, dikkatsiz davranıldığında hayatı karartan hukuki bir kabusa dönüşebiliyor. Özellikle internet ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan 'hesabını kullandır, komisyon kazan' ilanları, binlerce vatandaşı farkında olmadan ağır suçların ortağı haline getiriyor. 'Haberim yoktu' ya da 'Mağdur edildim' savunmasının hukuken bir geçerliliğinin olmadığını belirten Avukat Sungur Karaduman, IBAN paylaşımı ve hesap güvenliği konusunda hayati uyarılarda bulundu.

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"Hesabını kullandır, payını al" tuzağına dikkat.

"Hesabını kullandır, payını al" tuzağına dikkat.

Birçok kişi, banka hesabını sadece para transferi yapılan masum bir araç olarak görüyor. Ancak dolandırıcıların ve yasa dışı örgütlerin hedefinde, temiz sicile sahip vatandaşların banka hesapları yer alıyor. Kolay para kazanma vaadiyle kandırılan kişilere, 'Hesabına para gelecek, sen o parayı şu hesaba göndereceksin, karşılığında da payını alacaksın' denilerek tuzak kuruluyor.

Konuyla ilgili Tgrthaber.com'dan Şefi Bengü Sarıkuş’a konuşan Avukat Sungur Karaduman, bu yöntemin ekonomik suç soruşturmalarında en sık karşılaşılan suç işleme yöntemi olduğunu vurguladı. Karaduman, vatandaşların bilerek ya da bilmeyerek suçtan elde edilen kara paranın aklanma ve transfer zincirine bir halka olarak eklendiğini belirtti.

Sadece IBAN paylaşmak suç mu?

Sadece IBAN paylaşmak suç mu?

Toplumda yer alan 'Sadece IBAN numarasını birine vermek suçtur' algısının hukuken eksik olduğunu ifade eden Karaduman, meselenin teknik olarak IBAN numarası olmadığını söyledi. Hukuki süreçlerde asıl belirleyici unsurun; banka hesabının hangi amaçla, kim tarafından ve hangi iradeyle kullanıldığı olduğunun altını çizdi.

Ticari faaliyetler, kira ödemeleri, fatura işlemleri veya günlük hayatın olağan akışı içindeki mal ve hizmet alımlarında IBAN paylaşılmasının hiçbir suç unsuru taşımadığı biliniyor. Ancak asıl tehlike, banka kartlarının, internet bankacılığı şifrelerinin veya mobil bankacılık erişim bilgilerinin güvenilirliğinden emin olunmayan üçüncü kişilere devredilmesiyle başlıyor.

Mahkemede "Haberim yoktu" savunması kurtarmıyor.

Mahkemede "Haberim yoktu" savunması kurtarmıyor.

Yargı süreçlerinde en sık sığınılan 'Paranın suçtan geldiğini bilmiyordum', 'Bana sadece komisyon vereceklerini söylediler' şeklindeki savunmalar, sanıkları hapis cezası almaktan kurtarmaya yetmiyor. Türk Ceza Kanunu kapsamında, banka hesaplarını başkasına kullandıran ve bu transferlerden menfaat sağlayan kişiler, suça iştirak veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, kaynağı bilinmeyen hiçbir paranın hesaba kabul edilmemesi ve internet bankacılığı şifrelerinin asla kimseyle paylaşılmaması gerektiği konusunda hemfikir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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