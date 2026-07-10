IBAN İle Bunları Yaparken Dikkat: Farkında Olmadan Hapse Girebilirsiniz
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Günlük hayatın en sık kullanılan finansal araçlarından biri olan banka hesapları ve IBAN numaraları, dikkatsiz davranıldığında hayatı karartan hukuki bir kabusa dönüşebiliyor. Özellikle internet ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan 'hesabını kullandır, komisyon kazan' ilanları, binlerce vatandaşı farkında olmadan ağır suçların ortağı haline getiriyor. 'Haberim yoktu' ya da 'Mağdur edildim' savunmasının hukuken bir geçerliliğinin olmadığını belirten Avukat Sungur Karaduman, IBAN paylaşımı ve hesap güvenliği konusunda hayati uyarılarda bulundu.
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"Hesabını kullandır, payını al" tuzağına dikkat.
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Sadece IBAN paylaşmak suç mu?
Mahkemede "Haberim yoktu" savunması kurtarmıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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