IBAN İle Bunları Yaparken Dikkat: Farkında Olmadan Hapse Girebilirsiniz

Birçok kişi, banka hesabını sadece para transferi yapılan masum bir araç olarak görüyor. Ancak dolandırıcıların ve yasa dışı örgütlerin hedefinde, temiz sicile sahip vatandaşların banka hesapları yer alıyor. Kolay para kazanma vaadiyle kandırılan kişilere, 'Hesabına para gelecek, sen o parayı şu hesaba göndereceksin, karşılığında da payını alacaksın' denilerek tuzak kuruluyor.

Konuyla ilgili Tgrthaber.com'dan Şefi Bengü Sarıkuş’a konuşan Avukat Sungur Karaduman, bu yöntemin ekonomik suç soruşturmalarında en sık karşılaşılan suç işleme yöntemi olduğunu vurguladı. Karaduman, vatandaşların bilerek ya da bilmeyerek suçtan elde edilen kara paranın aklanma ve transfer zincirine bir halka olarak eklendiğini belirtti.