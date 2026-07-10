Tuz Gölü Renk Değiştirdi! Pembe ve Kırmızı Görenler Gözlerine İnanamadı

Peki, her yaz döneminde Tuz Gölü’nde bu renk değişiminin arkasında ne yatıyor? Birçok kişi bu durumu geçici bir kirlilik ya da sıra dışı bir iklim krizi zannetse de, işin aslı tamamen mikroskobik bir hayatta kalma mücadelesine dayanıyor.

Gölde suyun azalmasıyla birlikte tuz konsantrasyonu en üst seviyeye çıkıyor. Bu zorlu ve ekstrem koşullarda yaşayabilen nadir canlılardan biri olan 'Dunaliella salina' adlı tek hücreli algler (su yosunları) ve tuzcul bakteriler, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından ve yüksek tuzdan korunabilmek için özel bir savunma mekanizması geliştiriyor.

Canlılar, kendilerini korumak amacıyla yoğun miktarda kırmızı pigment üretmeye başlıyor. Milyarlarca mikroskobik canlının aynı anda bu pigmenti salgılaması, göl sularının adeta kızıla boyanmasına yol açıyor. Tamamen biyolojik ve doğal olan bu süreç, havaların en sıcak olduğu temmuz ve ağustos aylarında zirve noktasına ulaşıyor.