Tuz Gölü Renk Değiştirdi! Pembe ve Kırmızı Görenler Gözlerine İnanamadı
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Türkiye'nin kalbinde, Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarının kesişim noktasında yer alan doğa harikası Tuz Gölü, yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarıyla birlikte renk değiştirdi. Su seviyesinin çekilmesi ve tuzluluk oranının ekstrem seviyelere ulaşmasıyla Tuz Gölü, pembe ve kırmızı tonlarına büründü. Ortaya ise görsel şölen çıktı. Peki, Tuz Gölü neden renk değiştirdi? İşte detaylar!
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Tuz Gölü renk değiştirdi!
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Tuz Gölü neden renk değiştirdi?
Tuz Gölü'ndeki renk değişimi ortaya unutulmaz görüntüler çıkardı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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