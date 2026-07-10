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Tuz Gölü Renk Değiştirdi! Pembe ve Kırmızı Görenler Gözlerine İnanamadı

Tuz Gölü Renk Değiştirdi! Pembe ve Kırmızı Görenler Gözlerine İnanamadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 09:30
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Türkiye'nin kalbinde, Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarının kesişim noktasında yer alan doğa harikası Tuz Gölü, yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarıyla birlikte renk değiştirdi. Su seviyesinin çekilmesi ve tuzluluk oranının ekstrem seviyelere ulaşmasıyla Tuz Gölü, pembe ve kırmızı tonlarına büründü. Ortaya ise görsel şölen çıktı. Peki, Tuz Gölü neden renk değiştirdi? İşte detaylar!

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Tuz Gölü renk değiştirdi!

Tuz Gölü renk değiştirdi!

Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nde, yaz aylarında artan sıcaklık ve buharlaşmaya bağlı olarak suyun tuzluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Bu durum ise gölde renk değişimine neden oldu. Tuz Gölü, pembe ve kırmızı renge bürünürken ortaya unutulmaz manzara çıktı.   Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen bölgede, ziyaretçiler çıplak ayakla tuz üzerinde yürürken bu nadir doğa olayını ölümsüzleştirmek için telefonlarına ve kameralarına sarıldı.

Tuz Gölü neden renk değiştirdi?

Tuz Gölü neden renk değiştirdi?

Peki, her yaz döneminde Tuz Gölü’nde bu renk değişiminin arkasında ne yatıyor? Birçok kişi bu durumu geçici bir kirlilik ya da sıra dışı bir iklim krizi zannetse de, işin aslı tamamen mikroskobik bir hayatta kalma mücadelesine dayanıyor. 

Gölde suyun azalmasıyla birlikte tuz konsantrasyonu en üst seviyeye çıkıyor. Bu zorlu ve ekstrem koşullarda yaşayabilen nadir canlılardan biri olan 'Dunaliella salina' adlı tek hücreli algler (su yosunları) ve tuzcul bakteriler, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından ve yüksek tuzdan korunabilmek için özel bir savunma mekanizması geliştiriyor.

Canlılar, kendilerini korumak amacıyla yoğun miktarda kırmızı pigment üretmeye başlıyor. Milyarlarca mikroskobik canlının aynı anda bu pigmenti salgılaması, göl sularının adeta kızıla boyanmasına yol açıyor. Tamamen biyolojik ve doğal olan bu süreç, havaların en sıcak olduğu temmuz ve ağustos aylarında zirve noktasına ulaşıyor.

Tuz Gölü'ndeki renk değişimi ortaya unutulmaz görüntüler çıkardı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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