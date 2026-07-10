article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Boş Mezarlık Kalmadı: İstanbul'da Mezar Yeri Fiyatı Dudak Uçuklattı

Boş Mezarlık Kalmadı: İstanbul'da Mezar Yeri Fiyatı Dudak Uçuklattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 08:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da nüfus artışı ve kentsel yoğunluk, yaşam kalitesini düşürmeye devam ederken kriz bu kez şehrin mezarlıklarına sıçradı. Megakent genelindeki tarihi ve merkezi mezarlıklarda doluluk oranı yüzde 90’ı aşmış durumda. Yakınlarını kaybedenler ise çareyi memlekete defnetmekte buluyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi/Kaan Zenginli

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da mezar sıkıntısı baş gösterdi.

İstanbul'da mezar sıkıntısı baş gösterdi.

Merkezi bölgelerde defin işlemlerinin durma noktasına gelmesi, geride kalan acılı aileler için lojistik bir çileye dönüştü. Yeni vefat eden vatandaşların çok büyük bir bölümü, Avrupa Yakası’nda Kilyos, Silivri Çanta veya Kısırkaya; Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy, Pendik Yeni ya da Tuzla Şifa gibi merkeze kilometrelerce uzaklıktaki bölgelere gönderiliyor. Şehir merkezinde ikamet eden vatandaşlar için bu uzak mezarlıklara gitmek, özellikle dini bayramlarda ve hafta sonlarında saatler süren bir trafik işkencesi anlamına geliyor. Bir yakınını ziyaret etmek isteyen İstanbullular, günün büyük bölümünü yollarda harcamaktan şikayetçi.

Memlekete götürmek zorunda kalıyorlar.

Memlekete götürmek zorunda kalıyorlar.

Şehir içindeki lojistik kriz ve uzaklık, İstanbulluları alternatif çözümler aramaya itti. Şehrin bir ucuna cenaze defnedip her ziyarette saatlerce yol çilesi çekmek istemeyen aileler, çareyi cenazelerini memleketlerine nakletmekte buluyor. İBB’nin gasilhane, kefenleme, tabut ve il dışı cenaze nakil işlemlerini tamamen ücretsiz olarak sunması da bu eğilimi hızlandırıyor. Şehir merkezindeki yoğunluktan kaçan vatandaşlar, 'Cenazemizi İstanbul'un ücra bir köşesine gömüp yabancı gibi bırakmaktansa, ata toprağında huzurla yatması daha doğru' diyerek memleket seçeneğine yöneliyor.

1. grup mezarlıkların fiyatı dudak uçuklattı.

1. grup mezarlıkların fiyatı dudak uçuklattı.

İBB’nin 2026 yılı güncel fiyat tarifesine göre, tarihi ve merkezi alanlarda mezar yeri bedelleri astronomik seviyelere ulaştı. Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi alanları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, henüz hayattayken 'önceden boş yer alma' bedeli tam 334.896 TL’ye kadar yükseldi. Bu durum, merkezde bir mezar yerine sahip olmayı neredeyse imkansız hale getiriyor.

İstanbul'daki mezarlık alanları doluluk oranlarına göre şu şekilde listeleniyor:

İstanbul'da tamamen dolan mezar yerleri

Aşiyan, Edirnekapı, Eyüpsultan, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Avcılar Merkez Mezarlığı.

İstanbul'da dolmak üzere mezar yerleri

Çekmeköy, Hekimbaşı, Ayazağa, Bahçeköy, Beylikdüzü Yakuplu, Gürpınar, Büyükçekmece Yeni, Göktürk, Kemerburgaz ve Kurtköy Mezarlığı.

Defin için uygun alanlar

Kilyos, Silivri Yeni, Çanta, Pendik Yeni, Tuzla Şifa ve Kısırkaya Mezarlığı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın