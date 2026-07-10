Boş Mezarlık Kalmadı: İstanbul'da Mezar Yeri Fiyatı Dudak Uçuklattı
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İstanbul’da nüfus artışı ve kentsel yoğunluk, yaşam kalitesini düşürmeye devam ederken kriz bu kez şehrin mezarlıklarına sıçradı. Megakent genelindeki tarihi ve merkezi mezarlıklarda doluluk oranı yüzde 90’ı aşmış durumda. Yakınlarını kaybedenler ise çareyi memlekete defnetmekte buluyor.
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İstanbul'da mezar sıkıntısı baş gösterdi.
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Memlekete götürmek zorunda kalıyorlar.
1. grup mezarlıkların fiyatı dudak uçuklattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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