Boş Mezarlık Kalmadı: İstanbul'da Mezar Yeri Fiyatı Dudak Uçuklattı

Merkezi bölgelerde defin işlemlerinin durma noktasına gelmesi, geride kalan acılı aileler için lojistik bir çileye dönüştü. Yeni vefat eden vatandaşların çok büyük bir bölümü, Avrupa Yakası’nda Kilyos, Silivri Çanta veya Kısırkaya; Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy, Pendik Yeni ya da Tuzla Şifa gibi merkeze kilometrelerce uzaklıktaki bölgelere gönderiliyor. Şehir merkezinde ikamet eden vatandaşlar için bu uzak mezarlıklara gitmek, özellikle dini bayramlarda ve hafta sonlarında saatler süren bir trafik işkencesi anlamına geliyor. Bir yakınını ziyaret etmek isteyen İstanbullular, günün büyük bölümünü yollarda harcamaktan şikayetçi.