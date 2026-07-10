Meteoroloji'den 4 Kent İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Yağış Beklenen İller

Hava tahmin raporuna göre, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları yağıştan en çok etkilenecek alanların başında geliyor. Bunun yanı sıra Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde de aralıklı sağanak geçişleri görülecek. İç Anadolu'da ise Konya'nın batısı ve Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'da Artvin ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık, tam bir yaz havası tahmin ediliyor.