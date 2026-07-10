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Meteoroloji'den 4 Kent İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Yağış Beklenen İller

Meteoroloji'den 4 Kent İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Yağış Beklenen İller

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 07:39
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Temmuz 2026 Cuma gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yaz aylarının ortasında bazı bölgeler kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, birçok il için ani sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi.

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Sağanak yağış bu bölgeleri vuracak!

Sağanak yağış bu bölgeleri vuracak!

Hava tahmin raporuna göre, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları yağıştan en çok etkilenecek alanların başında geliyor. Bunun yanı sıra Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde de aralıklı sağanak geçişleri görülecek. İç Anadolu'da ise Konya'nın batısı ve Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'da Artvin ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık, tam bir yaz havası tahmin ediliyor.

Dört kente 'kuvvetli yağış' alarmı: Saat verildi!

Dört kente 'kuvvetli yağış' alarmı: Saat verildi!

Meteoroloji, özellikle dört şehirde yaşayan vatandaşları çok daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı şu uyarılarda bulundu:

  • Ani sel ve su baskınları

  • Yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı

  • Eğimli arazilerde heyelan riski

  • Yağış anında aniden kuvvetlenen fırtınamsı rüzgarlar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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