Meteoroloji'den 4 Kent İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Yağış Beklenen İller
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Temmuz 2026 Cuma gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yaz aylarının ortasında bazı bölgeler kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, birçok il için ani sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi.
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Sağanak yağış bu bölgeleri vuracak!
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Dört kente 'kuvvetli yağış' alarmı: Saat verildi!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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