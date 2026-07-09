Marmara Denizi Kaynıyor: Son 50 Yılın En Yüksek Sıcaklığına Ulaştı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, küresel iklim değişikliğinin deniz suyu sıcaklıkları üzerindeki olumsuz etkilerini açıkladı. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde deniz suyu sıcaklıklarının son yıllarda ortalama 1,1 ila 1,5 santigrat derece yükseldiğini, Türkiye'yi çevreleyen denizlerde ise bu artışın çok daha yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Son 50 yıllık süreçte Ege ve Akdeniz'de 1,5 ila 2 derece, Karadeniz'de ise 1,3 derece sıcaklık artışı kaydedilirken, en çarpıcı yükseliş 2,5 santigrat derece ile Marmara Denizi'nde yaşandı. Girişilen bilimsel çalışmalar, bu radikal yükselişin ekosistem, insan sağlığı, balıkçılık ve turizm faaliyetleri açısından ciddi riskler barındırdığını gösterdi.

Detaylar 👇