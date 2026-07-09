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Eşini Mutlu Etmek İçin Sistem Kurdu: Tek Tuşla Tüm Evi Döndürüp Manzarayı Değiştiriyor

Eşini Mutlu Etmek İçin Sistem Kurdu: Tek Tuşla Tüm Evi Döndürüp Manzarayı Değiştiriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 19:19
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Bosna Hersek’in kuzeyinde yer alan Srbac kentinde yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, eşinin evdeki oda konumlarından ve pencerelerden görünen manzaradan sürekli şikayet etmesi üzerine sıra dışı bir projeyi hayata geçirdi. Kendi kendini yetiştiren mucit Kusic, aile içi anlaşmazlıkları sonlandırmak adına geleneksel yöntemlerle duvarları yıkmak yerine, konutun tamamını hareket ettiren bir sistem tasarladı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.designboom.com/architectu...
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İlk konutun inşasından itibaren süregelen memnuniyetsizlik radikal bir çözüm arayışını beraberinde getirdi

İlk konutun inşasından itibaren süregelen memnuniyetsizlik radikal bir çözüm arayışını beraberinde getirdi

Çift ilk evlerini inşa ettiğinde, Kusic'in eşi odaların gün ışığı almasını talep etti ancak bu yerleşim oturma odasının sokağı görmesini engelledi. Yaşanan memnuniyetsizliği gidermek adına o dönem iki oda arasındaki duvarları yıkan ve elektrik tesisatını değiştiren Kusic, yıllar sonra benzer bir sorunla tekrar karşılaştı. Oğullarından birinin evlenip üst kata yerleşmesiyle zemin kata taşınan çift arasında manzara tartışmaları yeniden alevlendi. Sürekli tadilat yapmaktan yorulan Kusic, yapı sektöründe radikal bir karar alarak 7 metrelik merkezi bir eksen üzerinde hareket edebilen döner bir konut inşa etmeye karar verdi.

Mühendislik diploması bulunmayan yaşlı adam projesini askeri araç parçalarını kullanarak altı yılda tamamladı

Mühendislik diploması bulunmayan yaşlı adam projesini askeri araç parçalarını kullanarak altı yılda tamamladı

Yeşil cepheli ve kırmızı metal çatılı konut, en yavaş modda çalıştırıldığında bir tam turunu 24 saatte tamamlıyor ve içeridekilere hareket hissi vermiyor. En hızlı modda ise tüm yapı sadece 22 saniyede kendi ekseni etrafında dönerek pencereden görünen manzaranın saniyeler içinde mısır tarlaları, ormanlar ve nehir arasında değişmesini sağlıyor. Uluslararası haber ajanslarının da dikkatini çeken projenin tamamlanması tam altı yıl sürdü. Herhangi bir akademik mühendislik eğitimi olmayan Kusic, döner sistemi eski bir askeri nakliye aracından söktüğü tekerlekler ve elektrik motorlarıyla tasarladı. İnşa sürecinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçiren Kusic, sistemin detaylarını sadece kendisi bildiği için hekimlerinden ömrünü en az bir yıl daha uzatmalarını talep ederek çalışmasını bitirdi.

Sıra dışı yapının esnek mekanizması sayesinde deprem sarsıntılarına karşı daha dirençli olduğu öne sürüldü

Sıra dışı yapının esnek mekanizması sayesinde deprem sarsıntılarına karşı daha dirençli olduğu öne sürüldü

Sıradan bir aile içi anlaşmazlığı küresel bir habere dönüştüren projeyle ilgili olarak Kusic'in eşi Ljubica röportaj vermeyi reddetti. Geliştirdiği mühendislik harikası hakkında açıklamalarda bulunan Kusic, tasarladığı döner yapının esneklik kabiliyeti sayesinde sabit binalara kıyasla deprem hasarlarına karşı çok daha dayanıklı olduğunu iddia etti. Geleneksel mimari kalıpları yıkan bu proje, hem mühendislik dünyasında hem de uluslararası basında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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