Eşini Mutlu Etmek İçin Sistem Kurdu: Tek Tuşla Tüm Evi Döndürüp Manzarayı Değiştiriyor
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Kaynak: https://www.designboom.com/architectu...
Bosna Hersek’in kuzeyinde yer alan Srbac kentinde yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, eşinin evdeki oda konumlarından ve pencerelerden görünen manzaradan sürekli şikayet etmesi üzerine sıra dışı bir projeyi hayata geçirdi. Kendi kendini yetiştiren mucit Kusic, aile içi anlaşmazlıkları sonlandırmak adına geleneksel yöntemlerle duvarları yıkmak yerine, konutun tamamını hareket ettiren bir sistem tasarladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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