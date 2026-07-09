Eşini Mutlu Etmek İçin Sistem Kurdu: Tek Tuşla Tüm Evi Döndürüp Manzarayı Değiştiriyor

Yeşil cepheli ve kırmızı metal çatılı konut, en yavaş modda çalıştırıldığında bir tam turunu 24 saatte tamamlıyor ve içeridekilere hareket hissi vermiyor. En hızlı modda ise tüm yapı sadece 22 saniyede kendi ekseni etrafında dönerek pencereden görünen manzaranın saniyeler içinde mısır tarlaları, ormanlar ve nehir arasında değişmesini sağlıyor. Uluslararası haber ajanslarının da dikkatini çeken projenin tamamlanması tam altı yıl sürdü. Herhangi bir akademik mühendislik eğitimi olmayan Kusic, döner sistemi eski bir askeri nakliye aracından söktüğü tekerlekler ve elektrik motorlarıyla tasarladı. İnşa sürecinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçiren Kusic, sistemin detaylarını sadece kendisi bildiği için hekimlerinden ömrünü en az bir yıl daha uzatmalarını talep ederek çalışmasını bitirdi.