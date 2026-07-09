Koyunlara Çivili Zırh Giydirdiler: Köylerine Musallat Olan Beladan Kurtulmaya Çalışıyorlar
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Kaynak: https://www.odditycentral.com/wp-cont...
Avusturyalı bir mucit tarafından kurt saldırılarına karşı geliştirilen 3 kilogram ağırlığındaki çivili plastik zırh projesi, Avrupa genelinde hayvancılık sektörü ile hayvan hakları savunucuları arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Doğal yaşam alanlarına geri dönen kurt popülasyonunun sürülere zarar vermesini engellemek amacıyla tasarlanan bu yöntem, yenilikçi bir çözüm arayışı olarak öne çıksa da saha profesyonelleri ile uzmanların tepkisini çekti.
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Mucit tarafından geliştirilen sistem kurtların koyunları ısırmasını fiziksel acı yoluyla engellemeyi hedefliyor
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Deneyimli çobanlar ile hayvancılık uzmanları projenin pratik sahada uygulanabilirliğini sorguluyor
Bilim dünyası tek bir deneysel ürün yerine halihazırda başarısı kanıtlanmış çok katmanlı yöntemleri öneriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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