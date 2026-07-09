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Koyunlara Çivili Zırh Giydirdiler: Köylerine Musallat Olan Beladan Kurtulmaya Çalışıyorlar

Koyunlara Çivili Zırh Giydirdiler: Köylerine Musallat Olan Beladan Kurtulmaya Çalışıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 17:49
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Avusturyalı bir mucit tarafından kurt saldırılarına karşı geliştirilen 3 kilogram ağırlığındaki çivili plastik zırh projesi, Avrupa genelinde hayvancılık sektörü ile hayvan hakları savunucuları arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Doğal yaşam alanlarına geri dönen kurt popülasyonunun sürülere zarar vermesini engellemek amacıyla tasarlanan bu yöntem, yenilikçi bir çözüm arayışı olarak öne çıksa da saha profesyonelleri ile uzmanların tepkisini çekti.

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Kaynak: https://www.odditycentral.com/wp-cont...
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Mucit tarafından geliştirilen sistem kurtların koyunları ısırmasını fiziksel acı yoluyla engellemeyi hedefliyor

Mucit tarafından geliştirilen sistem kurtların koyunları ısırmasını fiziksel acı yoluyla engellemeyi hedefliyor

Avusturya'nın Karintiya bölgesinde üretilen prototip, koyunların gövdesini kaplayan yaklaşık 1,5 x 1,5 metre boyutlarında koruyucu bir ağ yapısını barındırıyor. Plastik ağın üzerine yerleştirilen yüzlerce sivri uç, hem insan güvenliğini sağlamak hem de koyunun kendisine zarar vermesini önlemek amacıyla kauçuk tüplerle izole ediliyor. Mucit Rudolf Schaubach, bir yırtıcının koyuna saldırdığı esnada bu gizli düzenekle karşılaşarak acı hissedeceğini ve böylece avlanmaktan vazgeçeceğini savunuyor. Projenin temel hedefi, bölgedeki yaban hayatına ölümcül bir zarar vermeden sürüler üzerinde caydırıcılık yaratmak olarak açıklanıyor.

Deneyimli çobanlar ile hayvancılık uzmanları projenin pratik sahada uygulanabilirliğini sorguluyor

Deneyimli çobanlar ile hayvancılık uzmanları projenin pratik sahada uygulanabilirliğini sorguluyor

Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu sıra dışı proje, hayvancılık sektörünün realiteleri ile karşılaştırıldığında çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kurtların gelişmiş avlanma zekasına sahip olduğunu belirterek, gövdesi korunan bir hayvanın baş, boyun veya bacak gibi açıkta kalan bölgelerinin hedef alınacağını öngörüyor. Ayrıca binlerce hayvandan oluşan büyük sürülerde bu zırhların sürekli sökülüp takılması, kırkım, nakliye ve veteriner kontrolleri sırasında ciddi bir iş yükü ile maliyet artışına yol açıyor. Hayvanın yün yapısının zamanla plastik ağa dolanması, temizlik sorunları, sürtünme kaynaklı yaralanmalar ve yaz aylarında oluşabilecek ısı stresi de koyun sağlığını tehdit eden unsurlar arasında gösteriliyor.

Bilim dünyası tek bir deneysel ürün yerine halihazırda başarısı kanıtlanmış çok katmanlı yöntemleri öneriyor

Bilim dünyası tek bir deneysel ürün yerine halihazırda başarısı kanıtlanmış çok katmanlı yöntemleri öneriyor

Hayvan koruma örgütleri ile veteriner hekimler tekil gözlemler yerine uzun süreli bilimsel ve klinik denemelerin yapılması gerektiğini vurguluyor. Sektör temsilcileri, kurt çatışmalarını yönetmek adına rüştünü ispatlamış olan Mastiff cinsi koruma köpeklerinin, güçlendirilmiş elektrikli çitlerin ve güvenli gece barınaklarının kullanımına öncelik verilmesini istiyor. Günümüzde bu geleneksel yöntemlerin yanı sıra yapay zeka destekli termal kameralar, akustik sensörler ve dron destekli dijital takip sistemleri de koruma sürecine dahil ediliyor. Avusturyalı mucit, zırhın uzun vadeli etkilerini gözlemlemek adına uluslararası saha testleri planlarken, proje mevcut haliyle güvenliği ve işlevselliği tartışmalı deneysel bir fikir olarak değerlendiriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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