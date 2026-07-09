Koyunlara Çivili Zırh Giydirdiler: Köylerine Musallat Olan Beladan Kurtulmaya Çalışıyorlar

Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu sıra dışı proje, hayvancılık sektörünün realiteleri ile karşılaştırıldığında çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kurtların gelişmiş avlanma zekasına sahip olduğunu belirterek, gövdesi korunan bir hayvanın baş, boyun veya bacak gibi açıkta kalan bölgelerinin hedef alınacağını öngörüyor. Ayrıca binlerce hayvandan oluşan büyük sürülerde bu zırhların sürekli sökülüp takılması, kırkım, nakliye ve veteriner kontrolleri sırasında ciddi bir iş yükü ile maliyet artışına yol açıyor. Hayvanın yün yapısının zamanla plastik ağa dolanması, temizlik sorunları, sürtünme kaynaklı yaralanmalar ve yaz aylarında oluşabilecek ısı stresi de koyun sağlığını tehdit eden unsurlar arasında gösteriliyor.