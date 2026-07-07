Tarlada Kazara Buldular: Bilim İnsanları Altın Yüzüklerin 2 Bin Yıllık Gizemini Çözmeye Çalışıyor

Bulunan yüzüklerden biri, üzerindeki özel işlemeyle dikkat çekiyor. Antik bir Hint yazı sistemi olan Bhrami alfabesiyle kazınmış bu yüzükte, 'pusarakhitasa' ifadesinin yer aldığı belirlendi. Uzmanlar bu ifadenin, Hint astronomisindeki en uğurlu burçlardan biri olan Pushya’ya atıfta bulunarak 'Pushya tarafından korunan kişi' anlamına geldiğini ifade ediyor. Aynı iskeletin yanında bulunan ikinci yüzük ise herhangi bir motif barındırmayan sade bir tasarıma sahip. Dönemin sosyo-ekonomik yapısını inceleyen uzmanlar, bu kıymetli takıların antik Hint kast sisteminde tüccarlar sınıfını temsil eden bir 'Vaishyas' mensubuna ait olabileceğini öngörüyor.