Tarlada Kazara Buldular: Bilim İnsanları Altın Yüzüklerin 2 Bin Yıllık Gizemini Çözmeye Çalışıyor
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Kaynak: https://apnews.com/article/thailand-p...
Tayland’ın batısındaki Phetchaburi eyaletinde yürütülen kazı çalışmaları, arkeoloji dünyasında büyük heyecan uyandıran bir keşfe sahne oldu. Don Yai Thong arkeolojik alanında gerçekleştirilen kazılarda, yaklaşık 2.000 yıllık geçmişe sahip iki adet altın yüzük gün yüzüne çıkarıldı. Tayland Hükümeti Güzel Sanatlar Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, tarihi yüzükler bir insan iskeletiyle birlikte tespit edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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