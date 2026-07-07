article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tarlada Kazara Buldular: Bilim İnsanları Altın Yüzüklerin 2 Bin Yıllık Gizemini Çözmeye Çalışıyor

Tarlada Kazara Buldular: Bilim İnsanları Altın Yüzüklerin 2 Bin Yıllık Gizemini Çözmeye Çalışıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 18:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tayland’ın batısındaki Phetchaburi eyaletinde yürütülen kazı çalışmaları, arkeoloji dünyasında büyük heyecan uyandıran bir keşfe sahne oldu. Don Yai Thong arkeolojik alanında gerçekleştirilen kazılarda, yaklaşık 2.000 yıllık geçmişe sahip iki adet altın yüzük gün yüzüne çıkarıldı. Tayland Hükümeti Güzel Sanatlar Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, tarihi yüzükler bir insan iskeletiyle birlikte tespit edildi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://apnews.com/article/thailand-p...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eserlerin üzerindeki yazılar antik Hint kültürüne işaret ediyor

Eserlerin üzerindeki yazılar antik Hint kültürüne işaret ediyor

Bulunan yüzüklerden biri, üzerindeki özel işlemeyle dikkat çekiyor. Antik bir Hint yazı sistemi olan Bhrami alfabesiyle kazınmış bu yüzükte, 'pusarakhitasa' ifadesinin yer aldığı belirlendi. Uzmanlar bu ifadenin, Hint astronomisindeki en uğurlu burçlardan biri olan Pushya’ya atıfta bulunarak 'Pushya tarafından korunan kişi' anlamına geldiğini ifade ediyor. Aynı iskeletin yanında bulunan ikinci yüzük ise herhangi bir motif barındırmayan sade bir tasarıma sahip. Dönemin sosyo-ekonomik yapısını inceleyen uzmanlar, bu kıymetli takıların antik Hint kast sisteminde tüccarlar sınıfını temsil eden bir 'Vaishyas' mensubuna ait olabileceğini öngörüyor.

Tarihi keşif süreci bir pirinç tarlasında başladı

Tarihi keşif süreci bir pirinç tarlasında başladı

Başkent Bangkok’un yaklaşık 130 kilometre güneybatısında yer alan Don Yai Thong sitesinin keşif hikayesi de oldukça ilgi çekici bir seyir izledi. Bölge sakinlerinin bir pirinç tarlasında antik bronz davul parçaları bulması, arkeologları harekete geçirdi ve kapsamlı bir çalışmanın önünü açtı. Yapılan incelemeler, bölgenin günümüzden 1.500 ila 2.500 yıl öncesine, yani Tayland’ın Demir Çağı olarak bilinen geç prehistoric dönemine tarihlendiğini gösteriyor.

Seçkin sınıfa ait izlerin yakında halkla buluşması planlanıyor

Seçkin sınıfa ait izlerin yakında halkla buluşması planlanıyor

Şubat ayından bu yana titizlikle sürdürülen kazılarda şimdiye kadar sekiz insan iskeleti, bronz ve altın takılar ile seramik çömlekler elde edildi. Tüm bu bulgular, bölgenin bir dönem toplumun elit ve varlıklı kesimleri için görkemli cenaze törenlerine ev sahipliği yaptığını kanıtlıyor. Yaklaşık bir ay içinde tamamlanması planlanan kazıların ardından, bu eşsiz tarihi mirasın bir sergiyle halkın beğenisine sunulacağı açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın